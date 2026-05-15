聰明錢正在買入AI供應鏈：Bybit TradFi助力零售投資者跟隨機構步伐

阿聯酋迪拜2026年5月15日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，近幾個月來一直在穩步推進Bybit TradFi的拓展。根據Bybit TradFi日前披露的數據，該平台目前已支持使用USDT交易超過400種全球資產，包括外匯、大宗商品、全球指數以及美國股票CFD（差價合約），並且可以選擇零手續費交易。

Bybit TradFi的新數據還顯示，專業交易者對半導體和AI（人工智能）相關資產的興趣明顯升溫。這一趨勢正值科技股財報季期間，同時市場波動也在重塑投資者的投資組合。通過Bybit TradFi，專業及機構交易者正借助半導體和AI基礎設施生態系統進行多元化佈局，以抓住更廣泛的投資機會。

全面覆蓋AI及半導體股票CFD

Bybit TradFi的上市產品均衡地覆蓋各部門，涵蓋當前AI熱潮背後的整條供應鏈，包括十隻最受追捧的股票的CFD：

芯片設計與製造： 英偉達(NVIDIA)、超威半導體(Advanced Micro Devices)、英特爾(Intel)、台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)

英偉達(NVIDIA)、超威半導體(Advanced Micro Devices)、英特爾(Intel)、台積電(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) 內存與存儲解決方案： 美光科技(Micron Technology)、西部數據(Western Digital)、閃迪(SanDisk)、希捷科技(Seagate Technology)

美光科技(Micron Technology)、西部數據(Western Digital)、閃迪(SanDisk)、希捷科技(Seagate Technology) 基礎設施與供應鏈：博通(Broadcom)、天弘科技(Celestica)

在Bybit TradFi豐富的金融產品體系中，超過300只股票的CFD可供交易，確保投資者能夠構建多元化的投資組合。除了股票之外，Bybit TradFi還提供覆蓋範圍廣泛的CFD產品，包括20多種全球指數、超過6種外匯、8種貴金屬以及13種大宗商品。

讓全球投資機會觸手可及

雖然機構資金的流向決定了市場的方向，但Bybit TradFi為所有用戶解鎖了交易自由。這個成熟的平台提供零售用戶所需的工具和流動性，幫助他們抓住宏觀趨勢帶來的機會，同時為全球市場交易提供高性價比的可靠解決方案。

對於熟悉Bybit生態的交易者來說，在Bybit TradFi上交易傳統資產無需切換賬戶，沒有任何摩擦。該平台提供靈活的費用模式（零價差或低價差），可以從加密貨幣持倉無縫過渡，所有資產類別共用一個統一賬戶，並通過加密原生基礎設施擴展獲取TradFi（傳統金融）資產的渠道。此外，Bybit TradFi還能提供：

USDT保證金交易： 用戶可以使用現有的加密貨幣持倉交易Bybit TradFi資產，無需繁瑣的法定貨幣兌換。

用戶可以使用現有的加密貨幣持倉交易Bybit TradFi資產，無需繁瑣的法定貨幣兌換。 極具競爭力的定價：股票、大宗商品和指數均提供優惠費率和同樣緊密的價差——每交易100萬美元，黃金對的手續費低至約6美元，原油相關對約16.5美元，全球指數每手約3美元，股票CFD每股低至約0.02美元。

適用相應的條款和條件。用戶可能受到限制或需要滿足資格要求。如需瞭解更多關於TradFi永續合約交易的信息，用戶請訪問：Bybit TradFi Trading。

Bybit TradFi由Infra Capital提供支持（持有毛里求斯金融服務委員會牌照）。該服務現已通過Bybit官方App和網站向符合條件的用戶開放。Bybit TradFi不向歐洲經濟區(European Economic Area)居民提供服務，同時還存在其他限制。有關地區限制、條款和條件及用戶資格的詳情，用戶請訪問Bybit TradFi。交易存在風險。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋樑，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

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SOURCE Bybit