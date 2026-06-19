Bybit USD1持有賺幣活動進入第二個月，獎勵達4000萬枚WLFI，年化收益率高達兩位數

參與方式很簡單：符合條件的Bybit用戶只需在活動期間，在Bybit賬戶中持有USD1，即可從總獎池中獲得每日WLFI獎勵。無需質押，無需鎖倉期。系統將全天每小時對USD1餘額提供一次快照。

Bybit的USD1持倉賺幣活動還延續了USD1持倉排行榜，該排行榜每日更新，展示Bybit上有效持倉量排名前50位的USD1持有者。用戶可以每日追蹤自己的表現，查看自己在排行榜上的位置。

USD1是由World Liberty Financial發行的美元穩定幣，完全以短期美國國債和現金等價物作為抵押，目標是維持與美元1:1的穩定錨定。

Bybit上符合條件的USD1持有者每日獲得的獎勵將以WLFI形式發放。WLFI是World Liberty Financial的治理代幣，World Liberty Financial則是一個旨在擴大去中心化金融服務普及范圍的DeFi（去中心化金融）協議。

適用相關條款與條件。關於資格要求、潛在限制、計算方式及其他參與規則的詳情，用戶可以訪問：持有 USD1，即享 WLFI 收益。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務超過8000萬全球用戶。Bybit成立於2018年，致力於為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，從而在去中心化的世界中重新定義開放性。Bybit深耕Web3領域，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供堅實的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit憑借安全的托管服務、多元化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，搭建了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的橋梁，賦能建設者、創造者和愛好者充分挖掘Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問Bybit.com。

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