Bybit在槓桿交易、質押借幣及機構借貸業務中新增6種xStock資產作為抵押品

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Bybit

03 8月, 2026, 22:00 CST

阿聯酋迪拜2026年8月3日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit現已支持6種xStock資產作為抵押品。此舉將抵押品適用範圍拓展至Bybit三大核心借貸與保證金產品：統一交易賬戶(UTA)借貸加密貨幣借貸機構借貸

xStock資產是全球部分熱門上市股票的代幣化代表，可以讓Bybit平台用戶在鏈上獲得針對知名企業的資產敞口。此次更新後，NVDAX、HOODX、CRCLX、TSLAX、GOOGLX、AAPLX這6種xStock均能在Bybit平台用作抵押品，充分釋放交易者所持xStock資產的潛力。

Bybit在槓桿交易、質押借幣及機構借貸業務中新增6種xStock資產作為抵押品
Bybit在槓桿交易、質押借幣及機構借貸業務中新增6種xStock資產作為抵押品

此次新增抵押品，表明Bybit持續推動傳統金融資產類別與原生加密基礎設施互聯互通，讓用戶持有的代幣化股票資產可以在其借貸與保證金生態系統中盤活使用，而非僅作為靜態持倉閒置。

此次升級完成後，符合資質的Bybit零售用戶與機構用戶，可以將上述6種納入適用範圍的xStock資產用作保證金交易的抵押品，通過加密貨幣借貸借入資金，同時可以申請使用機構借貸服務。

此次升級可以精準匹配Bybit平台內xStock持有者的差異化需求。統一交易賬戶借貸依托Bybit精簡的UTA架構運行，支持符合資質的持倉在單一賬戶內開展保證金操作；加密貨幣借貸為用戶提供可以被用於交易或提現的借款額度；機構借貸則將類似的抵押擔保借款服務延伸至機構客戶，服務規模更大、專業度更高的市場參與者。

相關服務適用條款與細則。關於服務可用範圍及用戶資質的詳情，用戶可以訪問：《槓桿交易、質押借幣和機構借貸新增 6 種 xStocks 資產作為抵押品》頁面。

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