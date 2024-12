Bybit Web3加大支持L1生態系統於2024台北區塊鏈周聯合主辦Solana與Sui活動

阿聯酋迪拜2024年12月11日 /美通社/ -- 全球交易量第二大加密貨幣交易所 Bybit 借2024台北區塊鏈周( Taipei Blockchain Week 2024 )之際,迎來其六週年慶典。Bybit Web3致力於推動Web3創新與生態系統建設,在區塊鏈及L1領域展現其合作成果與思想領導力。

與生態系統合作夥伴的合作亮點

1. Sui生態系統深度挖掘

Bybit Web3將與Sui基金會、Ondo、DeepBook、Scallop、NAVI等前沿項目攜手,共探Sui區塊鏈的未來。Bybit Spot與Web3業務負責人Emily Bao將主持一場特別直播活動:「大眾接納與本土成長:Sui的未來之路」(Mass Adoption vs. Native Growth: What's next for Sui),該活動定於2024年12月13日UTC時間上午8點舉行。參與互動環節的觀眾還有機會贏取總額1000美元的SUI獎金。

2. 共同主辦社群活動

Bybit Web3積極參與台北區塊鏈周的廣泛討論,由其市場營銷負責人MK Chin牽頭,聯合主辦了兩場精彩紛呈的分會活動:

在台北區塊鏈週期間,Bybit的高級客戶關係經理Angela Huang還將擔任為期三天深入討論會及小組討論的主持人,其中包括主持兩場關於以下話題的對話:

Bybit在2024年台北區塊鏈周的活動彰顯了其致力於推廣去中心化技術、搭建傳統金融與去中心化金融對話橋樑以及提升女性在科技領域話語權的使命。通過創新驅動的合作,Bybit正加速推動大規模應用落地,同時培育充滿活力的Web3社群。

#Bybit / #BybitWeb3

關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性,為每個人創造一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈世界的建設者、創造者、合作夥伴,並誠邀加密貨幣愛好者和有興趣者,我們的社群擁有超過1.3億個錢包用戶和30多家大型生態系統合作夥伴,並且數字還在上升。

Bybit Web3提供一套全面的Web3產品,旨在使Web3資產的訪問、交換、收集和增長盡可能開放化、簡單化。我們的錢包、市場和平台均以安全、專業的技術為後盾,Bybit也因此成為全球交易量第二大加密貨幣交易所,受到全球5000多萬用戶的信賴。

現在就加入這場革命,與Bybit一起打開通往Web3未來的大門。

有關Bybit Web3的更多詳情,請訪問 Bybit Web3.

關於Bybit

Bybit成立於2018年,是全球交易量第二大加密貨幣交易所,共有5000萬用戶。Bybit提供專業平台,為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社群支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

欲瞭解有關Bybit的更多詳情,請訪問 Bybit Press .

媒體垂詢,請聯繫: [email protected]

更多信息,請訪問: https://www.bybit.com

如需瞭解最新信息,請關注Bybit的社群和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit