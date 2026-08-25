牛市將至：Bybit推出額外年化收益率比特幣理財活動，新增涵蓋20萬個泰達幣的獎池，強化交易者持倉信心

阿聯酋迪拜2026年8月25日 /美通社/ -- 作為全球交易量第二大的加密貨幣交易所，Bybit在全球交易者周末集體備戰牛市的背景下，順勢加碼本輪比特幣(BTC)上漲行情。‌當前比特幣站穩80,000美元關口，走出今年以來最強勁的一波上漲，過去一周累計漲幅超過22%，Bybit始終堅定陪伴在歷經行情起伏、堅持持倉的交易者身邊。該平台現已推出兩項限時活動，為這輪最新牛市行情再添動力：一是名為「Bull Incoming」（牛市來襲）的比特幣理財活動，提供更高的年化收益率(APR)；二是新的排行榜活動，面向Bybit現貨及衍生品交易者，總獎池高達200,000個泰達幣(USDT)可供用戶瓜分。

比特幣價格在8月21日超過了75,000美元，近日自今年5月以來首次突破77,000美元，在過去兩個交易日內一直於該區間震蕩，這一輪行情由宏觀環境與政策層面的多重利好因素共同驅動。Bybit此次適時推出的系列活動，同時回饋了長期持有比特幣的持倉用戶，以及始終保持交易策略連貫性、具備足夠耐心的專業交易者。

「牛市將至」活動： 即日起至 2026 年 8 月 28 日， Bybit 理財平台旗下旗艦 定期比特幣輕鬆理財產品 會提供極具競爭力的年化收益率，活動總資金池上限為 243.33 個比特幣。 每位用戶的參與申購額度限制在0.001個比特幣至1個比特幣之間，活動采用先到先得的規則，售完即止。‌ 乘勢牛市行情，瓜分200,000個泰達幣：此次活動面向符合參與資格的Bybit現貨及衍生品交易對用戶開放，平台現已上線兩組全新交易排行榜，配套總獎池金額最高可達200,000個泰達幣。用戶需要完成報名登記，成功入組的參與者會以交易量為核心維度展開競賽。除此之外，符合條件的用戶完成每日及周期性任務，即可獲得抽獎資格，可以贏取最多100個泰達幣。

對於在行情下行階段始終堅持持有比特幣的交易者而言，此次比特幣輕鬆理財活動是一次為這份持倉信念獲得回饋的機會——在市場走勢轉向對他們有利的階段，幫助Bybit平台上的比特幣持幣用戶盤活閒置的比特幣資產，同時繼續持倉布局後續的上漲行情。對於想要把握當前市場上漲動能的交易者來說，全新上線的排行榜能夠讓他們更高效地切入這一輪大概率是下一輪牛市起點的行情。‌

Bybit始終致力於陪伴其交易社區穿越行情下行周期、把握市場機遇，打造新一代金融平台，為持幣用戶的長期堅守提供回饋，並為交易者的主動探索給予激勵。

關於理財資金池機制、參與資格標准等完整活動條款，用戶可以訪問以下頁面查看：「牛市將至？囤積比特幣，享Bybit理財10%年化收益率」以及「加密牛市回歸：參與行情沖刺，瓜分20萬個泰達幣」。

請在社交媒體上關注#Bybit / #NewFinancialPlatform。

關於Bybit

Bybit是新一代金融平台(The New Financial Platform)。

Bybit堅信，每個人都應擁有獲取地球上每個金融機會的權利。因此，我們正致力於打造全球首個智能金融平台，將世界各地的人們連接至全球金融市場。

目前，Bybit已獲得全球超過8000萬用戶的信賴，在單一的安全智能生態系統中整合投資、交易、支付及財富管理服務。通過結合AI（人工智能）技術、深厚的全球流動性、強大的安全保障以及透明的運營體系，Bybit讓全球金融變得更加普惠、更加高效、更能賦能每一位用戶。

為所有人打造。由智能驅動。向全世界開放。

垂詢詳情，請訪問Bybit.com

有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press

媒體垂詢，請聯系：[email protected]

了解最新動態，請關注Bybit社區及社交媒體

Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit