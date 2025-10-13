Bybit私人財富管理的最佳表現基金9月實現兩位數投資回報率

在2025年9月最新一期的Bybit私人財富管理簡報中，Bybit私人財富管理展示了其投資組合的一貫穩健表現：

基於泰達幣(USDT)的策略：平均年化收益率達 11.73%

基於比特幣(BTC)的策略：平均年化收益率達3.4%

Bybit私人財富管理主打基於泰達幣的策略在9月份占投資組合的68%，並且在過去一個季度中持續實現了兩位數的平均投資回報率。

9月市場因美聯儲降息預期、美國政府停擺風險以及比特幣「巨鯨」（持有大量比特幣的投資者）的顯著交易活動等因素，而出現短期波動。盡管面臨這些不利因素，但流動性前景的改善表明，比特幣和以太坊(ETH)中期將呈現看漲走勢，宏觀層面的利好因素有望抵消當前風險。憑借全面的投資策略和對市場條件的靈活應對，Bybit私人財富管理將能幫助客戶把握看漲趨勢帶來的機遇，並在不利因素下保持增長空間。

Bybit 金融產品與財富管理業務負責人 Jerry Li表示：「隨著數字資產類別持續融入主流市場且市場波動性加劇，機構投資者和高淨值人士正尋求能夠在更長周期內提供穩定投資回報的復雜策略。Bybit私人財富管理正是為此而生，其9月業績表現便印證了這一點。我們通過紀律嚴明的專業化管理和多元化投資組合，在持續跑贏市場的同時，避免了投機交易中常見的極端風險。」

基金業績采用時間加權收益率(TWR)方法計算，以2025年9月1日的資產配置為基准，並與資金套利策略的表現進行對標分析。

Bybit私人財富管理致力於賦能那些以智慧策略為先、而非追求短期暴利的財富創造者，這些財富創造者還要富有遠見。該部門的專家團隊由量化交易、資產管理、風險控制及區塊鏈創新領域的資深從業者組成，他們精心打造具備韌性的投資組合，旨在從動蕩的數字資產市場中捕捉持久價值。

如需了解Bybit私人財富管理9月業績詳情，用戶可以訪問：Bybit私人財富管理：2025年9月簡報。

請在社交媒體上關注#Bybit / #TheCryptoArk。

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為大眾打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關系，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑借其安全托管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋梁，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請訪問 Bybit.com 。

更多關於Bybit的詳情，請訪問 Bybit Press

媒體垂詢，請聯系： [email protected]

了解最新動態，請關注 Bybit社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit