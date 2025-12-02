中心化交易所中的先行者：Bybit Alpha推出流動性收益農場項目，解鎖去中心化金融收益獲取渠道

阿聯酋迪拜2025年12月2日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所 Bybit 欣然宣布，推出業內首個中心化交易所(CEX)集成化Bybit Alpha流動性收益農場項目。這一開創性功能打破了傳統去中心化金融(DeFi)的壁壘，用戶無需設置錢包或密鑰，也無需支付礦工費，即可直接通過其Bybit賬戶參與鏈上收益耕作。

這一新型流動性收益農場項目采用集中流動性做市商(CLMM)模式，符合條件的 Bybit用戶無需離開中心化交易所，即可以前所未有的便捷性和效率成為流動性提供者，並獲取多樣化的鏈上收益機會。

在中心化交易所鎖定去中心化金融機遇

Emily Bao, Head of Spot at Bybit and Founder of Byreal表示：「Bybit Alpha的流動性收益農場項目代表了用戶接觸去中心化金融方式的范式轉變。通過消除傳統上使主流加密貨幣用戶對去中心化金融望而卻步的技術復雜性，我們為數百萬人打開了參與全新去中心化金融收益機遇的大門。」

主要特征和優勢

行業首創集成模式： 在同類中首開先河，成為首個無需外部錢包或私鑰管理即可提供集成化流動性收益耕作的中心化交易所

在同類中首開先河，成為首個無需外部錢包或私鑰管理即可提供集成化流動性收益耕作的中心化交易所 高收益潛力： 根據資金池激勵措施和交易活躍度，年化收益率(APY)可能達到100%至600%

根據資金池激勵措施和交易活躍度，年化收益率(APY)可能達到100%至600% 智能收益機制： 用戶可以直接通過其Bybit統一交易賬戶(UTA)質押資產，從而提供鏈上流動性，並根據所提供活躍流動性的占比份額，按比例賺取交易手續費

用戶可以直接通過其Bybit統一交易賬戶(UTA)質押資產，從而提供鏈上流動性，並根據所提供活躍流動性的占比份額，按比例賺取交易手續費 無與倫比的靈活性： 無鎖倉期限制，用戶可以隨時存取資金，並完全掌控持倉頭寸

無鎖倉期限制，用戶可以隨時存取資金，並完全掌控持倉頭寸 先進的資產篩查機制：用戶還能受益於Bybit Alpha嚴格的風險管控措施，並搶先接觸具備高潛力的代幣

工作機制

CLMM模式改變了流動性提供者的收益方式，該模式允許流動性提供者在自定義價格區間內配置資金，無須將資金分散到所有可能的價格上。收益主要來源於交易手續費，這些手續費會根據每筆交易發生時，各個流動性提供者在對應精確價格點所提供的活躍流動性占比進行按比例分配。這種動態收益模型會獎勵具有戰略性的倉位布局和資金利用效率。

開始參與Bybit Alpha的流動性收益農場項目非常簡單。用戶只需從其Bybit統一交易賬戶中，選擇支持USDT（泰達幣）、USDC、SOL或bbSOL的可用資金池進行質押和收益耕作。選定價格區間和投入資金金額後，用戶即可將閒置資產轉化為被動收入來源。

提現時，用戶可以隨時贖回頭寸，並能選擇以泰達幣、USDC、SOL或bbSOL的形式獲取收益。

Bybit Alpha在Alpha資產頁面提供實時持倉追蹤功能，實現了高度透明化，使用戶能夠密切監控收益表現，並據此做出明智決策。

此次活動需要注冊方可參與。適用相關條款與條件。關於資格規則及參與條件的詳細信息，用戶可以訪問：首個中心化交易所流動性收益農場項目：在Bybit Alpha探索收益耕作及更多去中心化金融機遇。

關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為大眾創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。Bybit專注於Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以其安全的托管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，在傳統金融和去中心化金融世界之間架起了一座橋梁，使建設者、創造者和愛好者能夠釋放Web3的全部潛力。訪問Bybit.com，探索去中心化金融的未來。

