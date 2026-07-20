Bybit升級AI Skill Hub 上線AI適配型收益交易策略市場

新聞提供者Bybit
20 7月, 2026, 23:10 CST
阿聯酋迪拜2026年7月20日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit在旗下AI Skill Hub內新增Skill Marketplace板塊，並推出三款專為收益型交易策略打造的AI Earn Skill。後續該市場還將上線更多工具，進一步完善Bybit依托數據驅動搭建的AI生態體系，為加密資產收益優化提供定制化智能解決方案。
本次上線的三款全新AI Earn Skill包括：
- 雙幣投資抄低定投策略：一款自動化智能策略，當標的價格跌至用戶設定閾值以下時，自動分批買入雙資產理財產品。用戶可在價格低位長期建倉，高效管控投資組合風險；系統自動篩選最優入場點位，最大化長期資產積累效果。
- 事件驅動漲跌雙贏策略：具備高度複雜運算能力的AI智能體，可監測各大權威資訊平台的核心市場驅動事件，捕捉重大事件對應的雙向盈利產品交易窗口期。該工具會根據事件影響程度，為用戶測算合理倉位配比，助力投資者在市場波動行情中把握收益機會，同時對衝下行風險。
- 風險平價理財配置器策略：動態資產配置引擎，可實時讀取各理財產品收益率，動態調配加密資產在多款增值產品中的持倉占比。系統持續再平衡投資組合，最大化經風險調整後的收益，適合配置儲蓄理財、流動性挖礦、雙資產產品、雙向盈利產品等多元資產的投資者。
三款全新智能收益工具專為希望優化年化收益率和資產增值策略，從而實現交易自動化、收益穩定化的交易者打造；內置風控防護機制，並配套詳細的操作指引，幫助用戶理清運行邏輯、策略參數與潛在收益表現。
AI已成為交易與投資領域的核心工具，能夠支持交易者規模化執行複雜策略、實時響應市場行情、對多元資產組合優化風控。Bybit推出的AI Skill開創了行業全新模式：平台預制智能化交易方案，全自動完成決策與下單操作，同時用戶可完全自主掌控策略參數與風險承受上限。
上述三款AI Skill現已上線Bybit AI Hub，符合條件的交易者均可使用。AI Skill Marketplace還將持續豐富產品矩陣，推出更多解決方案，助力交易者邁入AI驅動交易的新時代。Bybit將AI能力融入其交易生態，讓用戶無需深厚技術專長、無需手動盯盤，即可部署成熟的數據驅動交易策略。
相關服務適用平台條款。資質門檻、使用限制及其他詳情可查閱官網專題頁面：Bybit AI Skill Hub全新板塊上線：推出Skill Marketplace
#Bybit / #NewFinancialPlatform
（全文完）
關於Bybit
Bybit，全新一代金融服務平台。
我們堅信，每個人都應平等享有全球各類金融機遇。為此，我們正在打造首個智能化金融平台，讓世界各地的用戶均可接入全球金融市場。
平台全球用戶超8000萬，一站式整合投資、交易、支付、財富增值等金融服務，搭建一體化智能金融生態。依托AI智能技術、充足的全球流動性、穩健的安全體系與透明的運營機制，Bybit降低全球金融服務門檻，提升交易效率，賦能每一位用戶。
普惠大眾。智能驅動。面向全球。
官網：Bybit.com
如需瞭解Bybit的更多詳細信息，請訪問Bybit Press
媒體咨詢，請聯繫：[email protected]
獲取最新消息，請關註：Bybit的社區和社交媒體
Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube
SOURCE Bybit
分享這篇文章