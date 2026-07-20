Bybit升級AI Skill Hub 上線AI適配型收益交易策略市場

三款全新智能收益工具專為希望優化年化收益率和資產增值策略，從而實現交易自動化、收益穩定化的交易者打造；內置風控防護機制，並配套詳細的操作指引，幫助用戶理清運行邏輯、策略參數與潛在收益表現。

AI已成為交易與投資領域的核心工具，能夠支持交易者規模化執行複雜策略、實時響應市場行情、對多元資產組合優化風控。Bybit推出的AI Skill開創了行業全新模式：平台預制智能化交易方案，全自動完成決策與下單操作，同時用戶可完全自主掌控策略參數與風險承受上限。

上述三款AI Skill現已上線Bybit AI Hub，符合條件的交易者均可使用。AI Skill Marketplace還將持續豐富產品矩陣，推出更多解決方案，助力交易者邁入AI驅動交易的新時代。Bybit將AI能力融入其交易生態，讓用戶無需深厚技術專長、無需手動盯盤，即可部署成熟的數據驅動交易策略。

相關服務適用平台條款。資質門檻、使用限制及其他詳情可查閱官網專題頁面：Bybit AI Skill Hub全新板塊上線：推出Skill Marketplace

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（全文完）

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我們堅信，每個人都應平等享有全球各類金融機遇。為此，我們正在打造首個智能化金融平台，讓世界各地的用戶均可接入全球金融市場。

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