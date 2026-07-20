在收購NOBI多數股權後，Bybit推出印尼平台

阿聯酋迪拜2026年7月17日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit，在完成對PT Enkripsi Teknologi Handal（原NOBI）的多數股權收購後，已在印尼推出本土運營的平台。此舉讓Bybit印尼成為在印尼金融服務管理局(OJK)監管下合規運營的本地實體。

此舉體現了Bybit「監管優先」的擴張戰略，在該戰略下，Bybit通過搭建本地合規架構、獲取持牌實體資質、持續與監管機構溝通的方式開拓新市場。印尼被Bybit視為長期戰略市場，而非短期增長機會。

上線之初，Bybit印尼計劃分階段推出服務，首批上線500多個交易對。平台將採用符合本地要求與Bybit全球標準的機構級流動性、市場監控系統及風控機制。後續所有產品及服務上線都將遵循相關要求，並將同步做好信息披露與消費者權益保護。

強化本地治理與運營連續性‌

Bybit印尼由本土管理團隊主導運營，以確保合規適配與熟悉市場。核心管理層包括原NOBI高管出身的Bybit印尼首席執行官Lawrence Samantha和首席運營官Dionisius Evan，以及首席營銷官Steven Gotama。該團隊將負責日常運營、合規落地，同步對接監管機構與行業合作方等利益相關者。

Bybit印尼首席執行官Lawrence Samantha表示：「本次收購讓我們得以將Bybit的全球能力，與深諳印尼本地市場及監管環境的資深本土團隊相結合。我們聚焦合規運營、明確溝通、為NOBI用戶平穩完成過渡。後續將嚴格遵循印尼金融服務管理局(OJK)的要求逐步推出產品，以負責任地服務印尼用戶的成效作為衡量成功的標準。」

Bybit聯合創始人、首席執行官Ben Zhou則表示：「印尼是數字資產行業的重要機遇市場，唯有合規適配與負責任地運營才能實現可持續增長。Bybit印尼體現了我們的承諾：與本地監管部門建設性協作，尊重國家監管框架，打造以用戶保護和長期市場誠信為優先任務的平台。」

用戶教育將成為Bybit印尼戰略的核心組成部分。該公司將投入本地化學習項目，以Bybit Learn為起點，助力用戶理性參與、負責任地使用數字資產服務，目標是兼顧國際標準與本地適配性，從而幫助印尼用戶順暢地參與數字資產經濟。

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關於Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務覆蓋全球超過8000萬用戶。該平台成立於2018年，正通過為大眾打造更簡單、開放、平等的普惠生態，重新定義去中心化領域的開放標準。

在印尼，Bybit通過PT Enkripsi Teknologi Handal（即「Bybit印尼」）在本地提供服務，後者持有牌照，並受印尼金融服務管理局(OJK)監管。作為由本土團隊主導運營的本地實體，Bybit印尼將國際標準與印尼監管要求相銜接，為用戶提供現貨市場交易通道與本地化教育資源，同時就面向印尼市場推出的功能保持透明溝通。

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SOURCE Bybit