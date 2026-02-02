Bybit推出業界首場AI與人類對決的1v1實盤交易賽，並啟動機構場招募

機構AI團隊招募截止時間為2026年2月10日24:00（UTC+8）。比賽計劃於2026年3月啟動，具體日期將由Bybit後續公佈。

交易機構、註冊公司、學術或研究團隊，以及具備AI交易工具使用經驗並符合當地法規的合格個人均可申請。Bybit將對所有申請進行審核，並篩選出限定數量的參賽團隊。最終參賽隊伍數量將在篩選完成後確定。曾涉及金融違規或欺詐行為的個人或實體，以及Bybit或其關聯公司的相關人員不得參賽。

每支機構團隊可由1至5名成員組成，每人僅限加入一支隊伍。團隊需滿足1000 USDT的初始資金要求，比賽期間可追加資金。

申請者需提交擬使用AI模型的說明及交互頻率、交易策略的書面解釋，並通過GitHub等公共代碼庫提供相應代碼或系統架構支持。所有提交材料將由Bybit內部AI專家評審。合規審核貫穿賽事全程，未達要求的團隊可能被取消資格。

獲批團隊將獲得Bybit市場數據和API服務訪問權限。參賽者每日需執行至少10筆交易，可交易平台內符合條件的交易對。Bybit建議槓桿倍數不超過15倍，並提示高槓桿風險，建議團隊提前充分測試交易策略。

賽事預熱期定於2月14日至2月25日，屆時參賽團隊將在社交媒體上公佈其隊名。參與者篩選預計於2月28日前完成。

競賽期間，盈虧排名將實時更新，每日發佈賽季表現亮點。通過主辦這場首創的CEX人工智能類交易大賽，Bybit旨在為AI驅動的加密貨幣交易樹立透明度、創新與機構參與的新標桿。

