召集區塊鏈愛好者：Bybit推出BUIDL學徒計劃，培養加密領域新興人才

27 9月, 2024, 14:11 CST
阿聯酋迪拜2024年9月27日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所Bybit推出BUIDL Apprenticeship Program（BUIDL學徒計劃），進一步展現其培養下一代人才的承諾。該計劃專為那些希望在加密領域建立職業生涯的營銷新人打造，Bybit還致力於通過這一計劃激發營銷活動中的多樣性和創造力。
該計劃僅有三個名額，成功入選者將有獨家機會在3至6個月內探索、構建並執行加密營銷活動。通過與行業專家的學習，學徒們將在實踐環境中獲得全面的專業技能發展和行業知識。
計劃亮點：
- 學中有薪：參與者可獲月度津貼。
- 目標明確：學徒將根據其表現和項目交付情況進行評估，競爭6000 USDT大獎。
- 實踐經驗：學徒將通過與經驗豐富的營銷專家和多樣化的項目團隊合作，在快速節奏的環境中獲得寶貴的解決問題、項目管理等實際經驗。
Bybit銷售與市場總監Joan Han表示：「Bybit在人才培養上言出必行。我們相信，投資人才不僅對Bybit有利，對整個社區也是一項積極舉措。區塊鏈技術的下一次重大突破將來自於具有大膽想法的年輕人才，我們希望在創新中成為推動力量，並為行業的長期增長奠定基礎。」
她補充道：「通過BUIDL Apprenticeship Program計劃，我們的目標是為下一代加密與區塊鏈營銷人員提供所需的知識、經驗和指導，使他們能夠在這個充滿活力的行業中獲得成功。我們期待與學徒們見面，見證他們如何影響區塊鏈營銷的未來。」
該計劃面向對加密貨幣和區塊鏈充滿熱情的新加坡、迪拜及其他遠程地點（不包括美國和中國）的大學生、應屆畢業生及自由職業者開放。申請截止時間為2024年10月4日UTC時間晚上11:59。申請表。
詳情請訪問 Bybit BUIDL Apprenticeship Program: 立即申請並競爭6000 USDT大獎!
#Bybit / #TheCryptoArk
關於Bybit
Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，擁有超過5000萬用戶。Bybit成立於2018年，提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作伙伴。
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SOURCE Bybit
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