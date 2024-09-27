召集區塊鏈愛好者：Bybit推出BUIDL學徒計劃，培養加密領域新興人才

阿聯酋迪拜2024年9月27日 /美通社/ -- 全球交易量排名第二的加密貨幣交易所 Bybit 推出BUIDL Apprenticeship Program（BUIDL學徒計劃），進一步展現其培養下一代人才的承諾。該計劃專為那些希望在加密領域建立職業生涯的營銷新人打造，Bybit還致力於通過這一計劃激發營銷活動中的多樣性和創造力。

該計劃僅有三個名額，成功入選者將有獨家機會在3至6個月內探索、構建並執行加密營銷活動。通過與行業專家的學習，學徒們將在實踐環境中獲得全面的專業技能發展和行業知識。