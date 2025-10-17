Bybit交易機器人推出DCA MNT挑戰賽，獎池高達50000 USDT

—— 新 DCA機器人用戶獎勵： 前100名參與者可獲得最高10%的MNT投資返現，單人上限為20 USDT。符合條件的用戶將根據累計投資金額（最低50 USDT）進行排名。

DCA機器人是 Bybit交易機器人 自動化交易工具套件的重要組成部分，該套件還包括現貨網格機器人、期貨網格機器人、期貨馬丁格爾機器人以及期貨組合機器人。DCA機器人專為系統化的長期建倉而設計，能幫助投資者定期自動買入，實現穩步累積。

DCA策略深受長期主義交易者青睞。透過自動化執行、分階段買入，DCA能有效降低時機風險、平均進場成本，同時讓交易者以小額、穩定的方式持續投資。

隨著MNT在2025年夏季的亮眼表現，Bybit推出的DCA MNT挑戰賽為希望增加MNT持倉量的交易者提供了絕佳機會。MNT當前市值已超過60億美元，自8月初以來價格已經上漲了一倍多。

Bybit交易機器人讓先進的交易策略觸手可及——無論是新手還是資深交易員，都能借助自動化執行保持策略一致性，從容應對瞬息萬變的市場，並打造24小時為自己運作的智能交易助手。

活動受條款及細則約束。有關資格要求與限制的詳細資訊，請瀏覽：

Auto-trade MNT with a DCA Bot and share a 50,000 USDT prize pool（ 使用DCA機器人自動交易MNT，瓜分50000 USDT獎池 ）

關於 Bybit

Bybit是全球按交易量排名第二的加密貨幣交易所，服務於全球超過7000萬用戶。Bybit成立於2018年，致力於通過為每個人打造一個更簡單、開放、平等的生態體系，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit專注於Web3領域，並與領先的區塊鏈協議建立戰略合作關係，提供堅實的基礎設施，推動鏈上創新。憑藉其安全託管、多元化市場、直觀的用戶體驗及先進的區塊鏈工具，Bybit成為連接傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)的橋樑，賦能開發者、創作者和愛好者，釋放Web3的全部潛力。探索去中心化金融的未來，請瀏覽Bybit.com。

