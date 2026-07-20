Bybit推出現貨交易競技場，覆蓋比特幣、以太坊、索拉納幣、HYPE幣等幣種，獎池金額達20萬個泰達幣

符合參賽資格的交易對包括比特幣/泰達幣、以太坊/泰達幣、瑞波幣/泰達幣、索拉納幣/泰達幣、HYPE幣/泰達幣以及XAUT幣/泰達幣。

除排行榜競賽外，本次活動還設置了抽獎環節，獎勵與指定交易任務的完成情況掛鉤。符合條件的參與者在現貨交易、兌換、現貨網格交易、定投(DCA)交易中達到指定交易量里程碑，即可獲得抽獎券。完成更多額外任務可以獲取更多抽獎券，獎勵將按先到先得的規則發放。

本次活動要求參與者完成‌一級身份認證‌，並在活動期間完成報名，才有資格申領獎勵。在本次活動中，通過交易機器人產生的交易量不計入排行榜統計，零手續費交易對的交易量也將被排除在有效交易量核算範圍之外。

獎勵將在活動結束後的14個工作日內，通過平台的‌獎勵中心‌發放給符合條件的用戶，參與者必須自行前往獎勵中心，手動申領對應的獎勵。

免責聲明：本次活動不對歐洲經濟區居民開放，該區域包含所有歐洲經濟區成員國，以及冰島、列支敦士登和挪威。同時中國大陸、中國香港、新加坡、烏茲別克斯坦和美國的用戶也無法參與。子賬戶、專業用戶、機構用戶和做市商均不具備參賽資格。

關於Bybit

Bybit是一個全新的金融平台‌。

我們堅信，每個人都理應享有地球上的每一個金融機會。正因如此，我們正在打造首個智能平台，讓身處任何地點的所有人都能與全球金融體系相連‌。

全球超8000萬用戶的信賴之選，Bybit將投資、交易、支付與財富積累整合在單一的安全智能生態體系中‌。依托人工智能(AI)技術、深度的全球流動性、穩固的安全體系與透明的運營模式，Bybit讓全球金融對所有人而言更易獲取、更高效、更具賦能價值。

為所有人打造，以智能為驅動力，向全世界開放‌。

垂詢詳情，請訪問Bybit.com。

欲瞭解有關Bybit的更多詳情，請訪問Bybit Press

媒體咨詢，請聯繫：[email protected]

如需瞭解最新信息，請關註：Bybit的社區和社交媒體

Discord | Facebook | Instagram | LinkedIn | Reddit | Telegram | TikTok | X | Youtube

SOURCE Bybit