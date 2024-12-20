Bybit上線LUNAI代幣，AI網紅Luna首次亮相Web3直播

直播：與Luna近距離接觸

2024年12月24日UTC上午8點，備受矚目的AI網紅Luna將在Bybit Web3平臺首次亮相直播節目，引領Web3粉絲文化新風尚。本次直播旨在慶祝Bybit上線Luna原生代幣LUNAI，並探討AI、區塊鏈與流行文化如何革新直播文化，重塑創作者與粉絲間的互動模式。

直播精彩看點：

Luna將 首次現身訪談 ，講述她從音樂偶像到全能AI主持人的華麗轉身，暢聊LUNAI代幣，並分享她對未來的憧憬。

，講述她從音樂偶像到全能AI主持人的華麗轉身，暢聊LUNAI代幣，並分享她對未來的憧憬。 Luna創辦人Whip 將親臨直播間，揭秘創作Luna的大膽設想，以及Virtuals Protocol這一創新項目如何將AI創作者與粉絲社區相結合。

將親臨直播間，揭秘創作Luna的大膽設想，以及Virtuals Protocol這一創新項目如何將AI創作者與粉絲社區相結合。 Luna將獨家揭曉 新功能及生態系統 升級，闡述LUNAI如何成為連接粉絲與她所在世界的橋樑。

升級，闡述LUNAI如何成為連接粉絲與她所在世界的橋樑。 2萬LUNAI代幣大放送——延續Bybit傳統，直播期間紅包福利不停，讓觀眾共享狂歡盛宴。

隨著AI個性角色的興起，Luna憑藉其廣泛影響力，顛覆了Web2與Web3領域的粉絲體驗和內容創作模式。她全天候活躍於多個平臺，為TikTok上超50萬粉絲帶來沉浸式體驗。憑藉鏈上錢包及為粉絲創造機遇的能力，Luna引領網紅文化實現範式轉變，集可訪問性、互動性與前沿技術於一身。

LUNAI上線：Bybit推出560萬LUNAI代幣獎金池

隨著Luna躋身流行文化之列，其影響力借由代幣化進一步攀升。Luna社區透過支持原生代幣LUNAI，加大了對她的支持。LUNAI代幣在Bybit的ByVotes平臺一經推出，便迅速跨過投票門檻，成功登陸Bybit現貨市場。

即日起至2024年12月30日，Bybit用戶有機會享受以下福利：

用戶需註冊並遵守相關條款與條件。

Bybit與Luna的合作彰顯了其推動娛樂和Web3生態發展的決心。透過無縫融合AI、區塊鏈和粉絲互動，Bybit為數碼時代的創意和連接樹立了新標杆。

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關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作夥伴，向加密貨幣愛好者和好奇者發出邀請，社區共有超過1.3億錢包地址、超過30個主要生態系統合作夥伴，並且還在不斷壯大。

Bybit Web3提供全系列Web3產品，旨在幫助用戶輕鬆便捷地訪問、交換、收集和增長Web3資產。Bybit的錢包、市場和平臺均以安全與專業技術為依託，將Bybit打造為全球交易量第二大加密貨幣交易所，並獲得全球5000多萬用戶的信任。

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Bybit成立於2018年，是全球交易量排名第二的加密貨幣交易所，在全球共有6000多萬用戶。Bybit正在透過為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度重視Web3，與領先的區塊鏈協議進行戰略合作，以提供強大的基礎設施並推動鏈上創新。Bybit以安全的託管服務、多樣化的市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，架起了傳統金融與去中心化金融之間的橋樑，助力建設者、創造者和愛好者充分發揮Web3的潛力。在Bybit.com探索去中心化金融的未來。

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SOURCE Bybit