Bybit與Ripple合作推出的RLUSD持倉賺幣活動開啟第二階段；第一期托管資產規模超5000萬美元，XRP-RLUSD交易對的獎勵力度大幅提升

第二階段重點

該活動的第二階段會保留原有流暢的用戶體驗，同時新增多項權益福利，為持幣用戶推出按持倉體量和持幣時長雙維度計算的年化收益率(APR)乘數加成機制：

雙幣種獎勵機制： 參與用戶現在每日可以同時獲得兩部分收益——獲得具備市場競爭力的RLUSD基礎年化收益，還能額外賺取XRP幣種的加成年化收益。

參與用戶現在每日可以同時獲得兩部分收益——獲得具備市場競爭力的RLUSD基礎年化收益，還能額外賺取XRP幣種的加成年化收益。 XRP 基礎年化收益率乘數加成規則： 連續持倉滿30天及以上的用戶，其XRP收益部分最高可以享受2倍加成，整體潛在總年化收益率能夠較基礎水平提升一倍以上。

連續持倉滿30天及以上的用戶，其XRP收益部分最高可以享受2倍加成，整體潛在總年化收益率能夠較基礎水平提升一倍以上。 流暢用戶體驗：無需訂閱，無鎖定期。僅持有RLUSD即可自動賺取年化收益。

XRP獎勵由Ripple推出的里程碑式激勵計劃，提供給Bybit社區用戶，讓持幣用戶可以充分安心挖掘Ripple生態資產的價值。

RLUSD是由Ripple發行的錨定美元的穩定幣，在XRP Ledger、以太坊及其他多個區塊鏈網絡中原生發行。該穩定幣由隔離存放的現金及現金等價物儲備提供100%全額支撐，支持1:1兌換美元。作為一款受規管、有足額儲備背書的數字資產，RLUSD以鏈上形式實現了等同於傳統現金的價格穩定性。

此次活動適用相應的條款和條件。關於年化收益率乘數加成規則、參與資格及相關潛在限制的更多詳情，用戶可以訪問：《RLUSD 持倉賺幣第二期：享高達 21.5% 的 XRP + RLUSD 年化收益率》。

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