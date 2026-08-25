Bybit與Ripple合作推出的RLUSD持倉賺幣活動開啟第二階段；第一期托管資產規模超5000萬美元，XRP-RLUSD交易對的獎勵力度大幅提升
新聞提供者Bybit
25 8月, 2026, 21:17 CST
阿聯酋迪拜2026年8月25日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit欣然宣佈，其獨家推出的RLUSD持倉賺幣活動進入第二階段，同時將深化與Ripple的合作。即日起，升級後的Bybit Earn活動推出XRP與RLUSD雙幣種每日獎勵機制，總年化收益率將根據用戶持幣時長階梯遞增。
Bybit的RLUSD持倉賺幣活動最初於今年7月正式上線，上線僅11天，托管資產規模(AUC)就累計突破5000萬美元。該活動憑借結構簡單、靈活性高、操作門檻極低的特點，吸引了大量追求穩健收益的用戶。符合參與條件的Bybit用戶僅需持有RLUSD即可參與，無需進行質押操作，也沒有任何鎖定期限制，充分滿足了持幣用戶對高穩定性、低摩擦的收益機會的廣泛需求。
第二階段重點
該活動的第二階段會保留原有流暢的用戶體驗，同時新增多項權益福利，為持幣用戶推出按持倉體量和持幣時長雙維度計算的年化收益率(APR)乘數加成機制：
- 雙幣種獎勵機制：參與用戶現在每日可以同時獲得兩部分收益——獲得具備市場競爭力的RLUSD基礎年化收益，還能額外賺取XRP幣種的加成年化收益。
- XRP基礎年化收益率乘數加成規則：連續持倉滿30天及以上的用戶，其XRP收益部分最高可以享受2倍加成，整體潛在總年化收益率能夠較基礎水平提升一倍以上。
- 流暢用戶體驗：無需訂閱，無鎖定期。僅持有RLUSD即可自動賺取年化收益。
XRP獎勵由Ripple推出的里程碑式激勵計劃，提供給Bybit社區用戶，讓持幣用戶可以充分安心挖掘Ripple生態資產的價值。
RLUSD是由Ripple發行的錨定美元的穩定幣，在XRP Ledger、以太坊及其他多個區塊鏈網絡中原生發行。該穩定幣由隔離存放的現金及現金等價物儲備提供100%全額支撐，支持1:1兌換美元。作為一款受規管、有足額儲備背書的數字資產，RLUSD以鏈上形式實現了等同於傳統現金的價格穩定性。
此次活動適用相應的條款和條件。關於年化收益率乘數加成規則、參與資格及相關潛在限制的更多詳情，用戶可以訪問：《RLUSD 持倉賺幣第二期：享高達 21.5% 的 XRP + RLUSD 年化收益率》。
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SOURCE Bybit
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