Bybit推出RLUSD持倉賺幣活動：提升年化收益率，現貨交易掛單手續費為零

阿聯酋迪拜2026年7月23日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit今天宣佈推出RLUSD持倉賺幣限時獎勵活動，該活動圍繞Ripple USD (RLUSD)穩定幣展開。從即日起至2026年8月19日，符合條件的用戶無論選擇持幣、交易還是參與競賽，都能充分利用自己在Bybit平台的RLUSD資產組合。

截至2026年，RLUSD的市值已突破15億美元，其機構採用規模持續擴大，已接入多家交易所、主流銀行及金融機構。

RLUSD持倉賺幣活動允許符合條件的用戶，為其存放在Bybit賬戶內的RLUSD賺取每日獎勵，‌無需進行質押或鎖倉‌。持幣越久，收益越多：用戶持有RLUSD的時間越長，在未來活動中可以解鎖的獎勵權益就越高。參與門檻最低僅需1枚RLUSD。平台每日將進行24次餘額快照，按當日有效持倉計算獎勵，每位用戶可以參與計息的合格持倉上限為500萬枚RLUSD。

這場專屬持倉賺幣活動包含基於連續持幣時長的忠誠度乘數機制，獎勵長期保持持倉的用戶。相關獎勵僅作為商業激勵發放，‌不構成RLUSD本身的利息、收益或投資回報‌。

針對交易者群體，Bybit會在限時內下調RLUSDUSDT現貨交易對的交易成本，把掛單手續費從‌0.10%降至0%‌，吃單手續費從‌0.10%降至0.04%‌。

第三部分是Bybit專屬RLUSD交易大賽，設置了‌5萬枚RLUSD的獎金池‌，讓符合條件的交易者可以在活動推廣期內，通過RLUSD現貨交易活動參與角逐，贏取額外獎勵。

機構客戶可以參與持倉賺幣活動，但無法參與本次RLUSD交易大賽。

RLUSD是由Ripple發行的錨定美元的穩定幣。Ripple USD原生發行於XRP Ledger和以太坊等多條區塊鏈上，由獨立隔離的現金及現金等價物儲備全額支撐，可以按1:1比例兌換美元。作為受監管、有儲備支撐的數字資產，RLUSD以鏈上形式實現了傳統現金的價格穩定性。

活動受條款和條件約束，用戶如需瞭解參與資格及相關限制的更多詳情，可以訪問指定頁面：RLUSD 持倉賺幣：現貨交易享最高 7% 年化與零 Maker 費。

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