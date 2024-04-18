Bybit攜手法穆蘭與Sidus Heroes推出開創性Web3遊戲《Cosmic Gears》

《Cosmic Gears》邀請不同年齡、不同技能水平的玩家加入這場驚心動魄的冒險之旅。遊戲將全面考驗玩家的數學技能、邏輯思維、反應能力以及運氣。這款引人入勝的街機遊戲將玩家帶入太空深處，巧妙地將數學挑戰與星際探索相結合，非常適合家庭娛樂和經驗豐富的玩家。

《Cosmic Gears》錦標賽：25萬美元的豐厚大獎

為了慶祝這款遊戲的發佈，Bybit、法穆蘭和Sidus Heroes聯手推出了《Cosmic Gears》錦標賽，獎金高達25萬美元。參賽者將有機會贏取豐厚的獎金，包括令人夢寐以求的法穆蘭「Free the Money. Free the World」系列腕表。

Bybit Co-founder兼CEO Ben Zhou表示：「《Cosmic Gears》的推出，標誌著我們與法穆蘭自去年以來所開展的重要合作達到了高峰。這一持續的合作成功地將GameFi與奢侈品世界融為一體，為全球玩家帶來了前所未有的非凡體驗。通過舉辦《Cosmic Gears》錦標賽，我們邀請玩家們踏上一段難忘的旅程，一同見證加密貨幣與遊戲的無縫結合。此次合作體現了Bybit始終致力於推動創新和為我們的社區創造有意義的體驗。」

比賽詳情

比賽時間：2024年4月29日至5月29日

如何參加：想要參加《Cosmic Gears》錦標賽，玩家首先需要從Bybit市場購買一個英雄，並在 http://www.cosmicgears.io 上完成激活操作，然後通過Telegram上的《Cosmic Gears》機器人進入遊戲。

更多信息，請訪問我們的官方公告：https://announcements.bybit.com/article/bybit-x-franck-muller-enter-the-cosmic-gears-tournament-win-luxury-watches-web3-nft--bltbfdaf30f4b73f11c/

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關於法穆蘭

法穆蘭是瑞士知名奢侈鐘錶製造商（1991年創立），憑借其卓越的工藝和創新的設計而聞名於世。法穆蘭手錶以其精湛的製表工藝、優雅精緻的審美和對細節的極致追求而著稱，深受收藏家和高級鐘錶鑒賞家的喜愛。此外，法穆蘭的專家們不僅重視創新，也推崇傳統。他們的最新系列作品將加密冷錢包與經典腕表完美地融合在一起，充分體現了品牌對傳統的堅持。

關於Sidus Heroes

Sidus Heroes是一個開創性的Web3太空遊戲元宇宙，引領著星際探索和征服的潮流。在這個元宇宙中，多個遊戲工作室採用同一個逸文，所有遊戲共享同一個經濟模式。SIDUS採用跨平台的設計方法，確保玩家能夠在不同的高品質遊戲產品之間無縫切換。該元宇宙正在不斷發展，在吸納令人興奮的新項目的同時，也在不斷滋養和升級《Xenna》、《Tembazar》、《Nidum》等主打遊戲。

關於Bybit Web3

Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，旨在為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們歡迎區塊鏈領域的建設者、創造者和合作夥伴，並向對加密世界懷有熱情與好奇的朋友們發出邀請。這個社區擁有超過100萬錢包用戶和10多個主要生態系統合作夥伴，並且數量還在增加。

Bybit Web3提供一整套Web3產品，旨在使Web3資產的訪問、交換、收集和增長盡可能開放和簡單。我們的錢包、市場和平台得到了全球排名前三的加密貨幣交易所Bybit的強力支持和專業知識保障，受到全球2000萬用戶的信賴。

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關於Bybit

Bybit成立於2018年，是全球交易量前三的加密貨幣交易所，共有2500萬用戶。Bybit提供專業交易平台，為加密貨幣投資者和交易員提供超快加密幣配對引擎、24小時客服和多語言社區支持。Bybit是一級方程式賽車衛冕車隊和車手冠軍Oracle紅牛賽車隊的合作夥伴。

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