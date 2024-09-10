Bybit在Solana上推出全球首個背靠交易所的流動性質押代幣bbSOL

Bybit聯合創始人兼首席執行官Ben Zhou表示：「我們很高興能推出bbSOL，這種開創性的流動性質押代幣可造福Solana生態。通過促進無縫的資產管理並解鎖新的盈利潛力，bbSOL使代幣持有者、項目開發者、去中心化交易所運營商和流動性提供者能夠為Solana網絡的發展獻一份力，同時實現最大的回報。」

作為這項舉措的一部分，Bybit計劃與四個重要合作夥伴合作，以充分發揮bbSOL的潛力：

Sanctum 深度流動性 使得SOL的無縫交換和提現成為可能，從而增強了質押資產的實用性。

使得SOL的無縫交換和提現成為可能，從而增強了質押資產的實用性。 Orca 支持bbSOL交換，並允許用戶成為流動性提供者，提升生態系統的穩定性。

支持bbSOL交換，並允許用戶成為流動性提供者，提升生態系統的穩定性。 Kamino Finance 通過Liquidity Vault產品自動執行流動性提供過程，這使得參與集中流動性去中心化交易所變得更加簡單高效。

通過Liquidity Vault產品自動執行流動性提供過程，這使得參與集中流動性去中心化交易所變得更加簡單高效。 Solayer支持bbSOL作為可以再質押的流動性質押代幣，通過其再質押網絡增強了Solana的安全性。

Solana基金會主席Lily Liu表示：「Bybit推出bbSOL是一個重要里程碑。與其他行業參與者的合作體現了Bybit對創新的承諾，並支持Solana生態的持續發展。」

Sanctum聯合創始人FP Lee表示：「很高興Bybit能與Sanctum聯手推出bbSOL。這將使數百萬新用戶能夠更輕鬆地在Solana上獲得實際收益，並充分利用整個去中心化金融(DeFi)生態系統。這是中心化和去中心化實體之間的歷史性合作，對整個生態系統來說是一個巨大的進步。」

Orca首席執行官Nathan Davis表示：「很高興看到像Bybit這樣的行業龍頭積極參與Solana DeFi。對於交易所來說，不局限於掛牌生態系統中的資產，而是直接在區塊鏈上與DeFi進行互動，實屬難得。」

Kamino Finance項目聯合負責人Thomas表示：「bbSOL的推出提供了一個絕佳的機會，可以將Bybit龐大的用戶群與Solana DeFi所提供的機會結合在一起。我們很高興能將bbSOL引入Kamino，並助力其在生態系統中發揮作用和實現增長。」

Solayer聯合創始人Jason Li表示：「Solayer很高興能與Bybit合作推出bbSOL，作為第一個在Solana上整合中心化交易所LST的再質押協議，我們旨在深化合作關係，以資源整合的方式推動Solana生態的發展。」

bbSOL的主要優勢和回報

bbSOL給其參與者帶來多重優勢和回報。

代幣持有者： 享受被動收入，參與網絡治理，並獲得更廣泛的金融機會。

享受被動收入，參與網絡治理，並獲得更廣泛的金融機會。 項目開發者： 吸引並留住忠誠的用戶群，提高代幣的流動性，並受益於更高的市場知名度。

吸引並留住忠誠的用戶群，提高代幣的流動性，並受益於更高的市場知名度。 去中心化交易所運營商： 提高交易量，改善流動性，並吸引更多用戶加入您的平台。

提高交易量，改善流動性，並吸引更多用戶加入您的平台。 流動性提供者： 實現 有競爭力的收益率，為生態系統的穩定性做出貢獻，並支持Solana網絡的增長。

此外，參與者可通過保護網絡安全獲得質押獎勵，通過向bbSOL交易對提供流動性獲得流動性獎勵，甚至利用市場效率低下的情況獲得MEV（礦工可提取價值）獎勵。

作為全球首個宣佈將Sanctum $CLOUD代幣掛牌上市的加密貨幣交易所（代幣價值已上漲15%），Bybit繼續為行業帶來新的創新成果。bbSOL的推出彰顯了其在加密貨幣領域持續致力於創新的承諾，以及對更廣泛的生態系統發展的支持。

欲瞭解更多信息，請訪問： Bybit Web3 - bbSOL

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