Bybit與SOLV Protocol攜手推出震撼的bbSOL Maxi Rewards活動

Bybit Web3與Spot業務負責人Emily Bao表示：「我們很高興能與SOLV Protocol合作開展這項振奮人心的活動。bbSOL Maxi Rewards為用戶提供了一個絕佳的機會，讓他們能夠最大限度提高自己的SOL持有量並贏得可觀的獎勵。我們鼓勵大家踴躍參與，體驗Bybit Web3的強大功能。」

參與方式：

訪問Airdrop Arcade：前往專門的「bbSOL X SOLV活動頁面」（Airdrop Arcade）。

連接您的錢包：連接您的Bybit Web3種子短語錢包並完成所需任務。

質押SOL：通過 Bybit Web3 Earn平臺至少質押0.5 SOL，以獲得 bbSOL。您質押得越多，在終極獎勵池中獲得的潛在獎勵就越高。

SOL質押量排名前100的用戶將在活動結束後三周內直接收到SOLV獎勵，獎勵將發放到他們的Bybit Web3種子短語錢包的ETH地址。先前 Solana 鏈上的熱門項目 Chillguy 曾聯合 Bybit Web3 錢包向 bbSOL 用戶發起聖誕空投，部分用戶最高獲得了價值 800 美元的代幣獎勵。

如要參與該活動，用戶必須在Bybit Web3 Earn平臺上使用他們的Bybit Web3種子短語錢包存入SOL並獲得bbSOL。只有在活動期間存入SOL才有資格獲得獎勵。

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Bybit Web3正在重新定義去中心化世界的開放性，致力於為所有人打造一個更簡單、開放、平等的生態系統。我們熱忱歡迎區塊鏈領域的開發者、創作者和合作夥伴，誠邀加密貨幣的愛好者和感興趣者加入我們。目前，我們已與30多個主要生態合作夥伴建立了合作，社區錢包地址超過1.3億，並且這一數字還在不斷上升。

Bybit Web3提供一站式Web3產品解決方案，讓Web3資產的訪問、交換、收藏和增值變得前所未有的開放和便捷。我們的錢包、市場和平臺均依託全球交易量第二大加密貨幣交易所Bybit的安全保障和專業知識，已贏得全球超6000萬用戶的信賴。

現在就加入這場革命，與Bybit一起開啟Web3的未來之門。

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