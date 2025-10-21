Bybit將於現貨市場上線ZEROBASE (ZBT)

阿聯酋杜拜 2025年10月17日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit公佈了ZEROBASE (ZBT)於Bybit現貨市場的上線時間表，並同步推出兩項活動，總獎勵高達900萬ZBT代幣。

為慶祝上線，Bybit將推出專屬的500萬ZBT代幣空投活動及400萬ZBT Launchpool質押活動，用戶可通過質押、存入資產及交易等方式賺取獎勵。

ZEROBASE於Bybit平臺現貨交易的時間安排如下：

存入： 2025年10月17日上午4:00（協調世界時）

2025年10月17日上午4:00（協調世界時） 交易： 2025年10月17日下午1:00（協調世界時）

2025年10月17日下午1:00（協調世界時） 提現：2025年10月18日上午10:00（協調世界時）

ZBT Launchpool 於 Bybit平臺上線

自2025年10月21日至11月5日，符合資格的用戶可在三個池中質押ZBT、BBSOL或MNT，以瓜分總計400萬ZBT獎勵：

ZBT池：80萬ZBT獎勵池（最低質押數量200個ZBT）

BBSOL池：120萬ZBT獎勵池（最低質押數量0.4個BBSOL）

MNT池：200萬ZBT獎勵池（最低質押數量60個MNT）

VIP用戶享有更高的質押上限，以獲得更多收益潛力。

即日起至2025年10月24日上午11:00（協調世界時），Bybit用戶亦可登記參與ZBT代幣空投活動，通過完成簡單的存入和交易任務，即有機會從500萬ZBT獎池中贏取獎勵。

ZEROBASE是一個去中心化的加密基礎設施網絡，利用零知識證明(ZKP)和可信執行環境(TEE)來實現可驗證的鏈下計算。該網絡支持多項產品，包括zkStaking、zkLogin和ProofYield，橋接了機構級去中心化金融、用戶隱私保護及現實世界資產(RWA)策略。

活動附帶條款與細則。參與者或須符合資格要求。

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，共有7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，正在重新定義去中心化世界的開放性，為每個人創建一個更簡單、開放、平等的生態系統。

