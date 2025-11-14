Byreal推出社交推薦功能，升級Real Farmer體驗

阿聯酋迪拜 2025年11月14日 /美通社/ -- 全球交易量第二大的加密貨幣交易所Bybit已升級其社交化DeFi平台Byreal的旗艦產品Real Farmer，新增推薦功能，旨在使「跟單耕種」變得比以往更具收益性和社交性。

Real Farmer是一個實時更新的鏈上排行榜，對流動性頭寸進行排名，幫助用戶向頂級流動性提供者(LP)學習並即時複製其策略。本次更新並非全面重構，而是引入強大的社交推薦機制，通過社區參與加速用戶增長和互動。

Byreal Expands Real Farmer With Social Referral Feature (PRNewsfoto/Bybit)
Real Farmer建立在增長最快的DeFi生態系統Solana之上，目前用戶能夠邀請他人一同探索、複製和耕種——根據被推薦人的活動（包括複製的策略、添加的流動性以及產生的交易費用）獲得獎勵。

升級版Real Farmer活動獲得了七位Solana官方合作夥伴——xStocks、Suolala、CUDIS、Bedrock、Fragmetric、Sonic和SNS——的支持，並在Bybit聯結建設者、創作者和生態合作夥伴的全球盛會CCCC（加密內容創作者校園）上揭曉。此次更新將流動性挖礦轉變為一種共享式社交體驗，用戶可根據推薦計劃將流動性頭寸獎勵提升超10%。

Real Farmer：用戶可共同成長與收穫

Real Farmer將透明度與協作性相結合，允許參與者追蹤鏈上流動性頭寸、實時觀察領先LP的策略並即時複製成功配置。新的推薦功能增加了社區驅動激勵機制，使用戶能從集體增長中獲益，從而將流動性挖礦從個人單打獨鬥轉變為一種協同合作的體驗。

Byreal創始人、Bybit現貨部門負責人Emily Bao表示：「Real Farmer的全新推薦計劃代表了DeFi參與方式的一次進階。我們正在將流動性挖礦轉變為一種社交化的複製創收體驗，讓用戶、創作者和合作夥伴共同成長。Real Farmer活動標誌著一個在Solana上互助學習、共享收益、攜手成功的社區的誕生。」

活動亮點

推薦與獎勵 用戶可邀請好友複製其策略，共同耕種，從而獲得更高收益。邀請好友參與的規模越大，用戶獲得的獎勵就越豐厚。

最高可全額返還 LP費用
本季，Byreal將為符合條件的Real Farmer頭寸提供最高100%的LP費用返還獎勵。

Real Farmer Season 參與流程

  • 開設頭寸：在標有Real Farmer Season標識的部分Byreal流動性池（例如SOL-USDC, bbSOL-SOL）開設頭寸，賺取交易費用並提高收益。
  • 推薦他人：通過分享個性化鏈接來邀請他人。每個通過鏈接加入的新「耕種者」都會為用戶累積推薦獎勵。
  • 分享數據卡：直接展示用戶流動性頭寸的表現和推薦收益。

該活動還推出Superteam Earn Quest，邀請「內容耕種者」分享策略、梗圖和社區故事以獲得額外獎勵。Real Farmer推薦計劃和Real Farmer Season現已在Byreal上線。

點擊這裡獲取更多信息。

關於 Bybit

Bybit是全球交易量第二大的加密貨幣交易所，服務於全球7000多萬用戶。Bybit成立於2018年，旨在通過為大眾打造一個更簡單、開放和平等的生態系統，重新定義去中心化世界的開放性。Bybit高度關注Web3領域，與領先的區塊鏈協議建立戰略合作夥伴關係，提供強大的基礎設施，並推動鏈上創新。Bybit以其安全的資產托管、多元化的交易市場、直觀的用戶體驗和先進的區塊鏈工具而聞名，它彌合了傳統金融(TradFi)與去中心化金融(DeFi)之間的差距，賦能開發者、創作者和加密貨幣愛好者充分挖掘Web3的潛力。訪問Bybit.com探索去中心化金融的未來。

