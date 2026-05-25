追覓科技官宣C羅為全球代言人，共同詮釋「敢夢敢贏」

這些精神，也是追覓科技企業理念的重要內核。追覓也是C羅此次獲勝後官宣的首個代言品牌。

成立之初，追覓就樹立了將尖端科技用於生活普惠的偉大願景，滿足全球用戶多樣化的需求。追覓始終以世界級標準打造真正領先的產品。它堅持要在全球最先進的行業標準的基礎之上，再多做出一個能被用戶真實感知的「N＋1」創新。

這種對領先的追求，貫穿追覓的發展歷程。早期堅持自主研發、突破高速數字馬達技術行業壟斷後才正式成立公司；此後，追覓始終堅持產品必須具備首創技術、創新功能，在行業既有功能之外，持續用頂尖技術解決用戶真正的痛點問題。

從高速數字馬達技術到智能算法、仿生機械臂，追覓不斷夯實底層技術能力，並將這種極致研發精神延伸到智能清潔、智能家電、智能個護等多個品類。每一次產品迭代背後，追覓都對細節的反覆打磨、對性能邊界的持續突破，以長期努力突破技術與產品的上限。

憑藉對世界級品質的不懈追求，追覓科技的多項業務獲得全球第一業績，其掃地機品類獲得歐睿國際認證全球高端銷量第一，割草機獲得IDC認證激光雷達品類獲得銷量第一，穩固確立全球標杆地位。

與C羅的合作，是追覓成長勢能的自然延伸，也釋放出其在全球高端家電市場全面引領的清晰信號。憑藉極致的產品標準，追覓在多個業務誕生首創技術與創新，如實現風區送風的機械臂空調，具有氣泡水功能和21天持久恆鮮功能的冰箱，為用戶帶來卓越產品與服務。

世界級勝利精神與前沿科技創新的交匯，也進一步呈現了追覓科技對智能生活的理解：讓智能科技成為用戶在日常生活中追求卓越、實現更好自我的強大助力，讓每一位用戶都能在更高效、更從容、更有品質的生活中，贏得更好的自己。

克里斯蒂亞諾•羅納爾多表示：「我一直在尋找與我擁有同樣卓越追求和奮鬥精神的合作夥伴。追覓是一個不斷創新、持續帶來頂級性能體驗的品牌，讓生活變得更輕鬆、更美好。我很高興與追覓一起，支持其引領全球市場使命的完成。」

追覓科技全球總裁常新偉表示：「此次合作是全球高端科技領導品牌與世界級體育IP之間的強強聯合。我們高度認可彼此的實力、願景與長期主義。C羅身上的專注精神和卓越追求，與追覓通過智能科技引領行業、以尖端技術惠普生活的使命高度共振。我們將攜手把高品質、面向未來的生活體驗帶給全球更多家庭。」

未來，憑藉C羅跨越文化與地域的全球影響力，以及追覓科技領先的智能生態佈局，雙方合作將進一步放大追覓的全球品牌勢能，推動其在全球高端智能生活市場持續進階。追覓也將以更具創新力的產品與服務，詮釋智能科技如何提升用戶生活效率、舒適度與品質感，在日常生活中實現「Dreame To Win」。

SOURCE Dreame Technology