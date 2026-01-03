追覓洗地機即將亮相CES 2026，勾勒行業發展未來

在兩大展區，追覓洗地機將重點展出多款代表性產品，其中包括已經獲得了CES 2026創新獎（CES Innovation Award）的追覓H15 Pro Heat洗地機，該產品采用行業最強的雙高溫熱水洗地方案，以追覓首創的「氣泵+液泵」雙泵出水系統重新定義熱水洗地。同時還支持180°躺平，可以輕松進入沙發底部、床底等區域進行深層清潔。搭載了高溫蒸汽洗地技術的H16 Pro Steam洗地機，可以以200℃的高溫蒸汽直擊地面污漬，快速溶解污漬以及細菌等微生物。此外，追覓洗地機家族多款重磅新品亦同步亮相，搭載AI仿生機械臂、100℃高溫浸泡洗、瑞士PPA割毛齒刃等一系列行業首創技術，精准攻克全球家庭在深度清潔中的頑固痛點。

一直以來，追覓洗地機堅持以技術創新驅動產品迭代，築就了堅實的競爭壁壘。 截至2025年11月，追覓洗地機全球專利申請量已達1351件，其中授權專利639件，穩居洗地機行業第一。技術優勢也持續轉化為全球市場競爭力：據公開資料顯示，追覓洗地機已在近20個國家和地區摘得市占率桂冠，部分國家市占率更突破50%，成為全球消費者首選的清潔品牌。

CES 匯集了全球產業對未來路線的真實洞察。追覓洗地機的此次亮相，不僅是創新產品的集中展示，更是面向全球市場交付的實力答卷。通過對清潔效率、用戶體驗與智能化路徑的持續深挖，追覓作為全球高端科技品牌，正為全球清潔行業的進化勾勒出越發清晰的坐標，進一步夯實全球高端科技品牌的形象。

聯系人：

Lin YANG

[email protected]

SOURCE Dreame Technology