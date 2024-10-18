C-STAR任命業界知名人士Mitch Presnick為首席顧問

紐約2024年10月19日 /美通社/ -- C-STAR是一間以科技為主導的房地產投資公司，欣然宣佈任命Mitch Presnick為首席顧問。Mitch是一位擁有超過三十年經驗的資深投資者兼企業家，涉足房地產、酒店業、私募股權和資本市場。他將為C-STAR的領導團隊帶來豐富的專業知識和策略洞察力。

Mitch與C-STAR有著長期的聯繫，這源於他與公司創辦人兼行政總裁Sherry Li之間的獨特關係。兩人皆為北京大學校友，並且均分別創立了成功的企業。他們的職業關係始於李女士在哈佛商學院求學期間，當時他們發現彼此在各自領域中都有著對卓越的共同追求。

Mitchell Presnick

C-STAR創辦人兼行政總裁Sherry Li 表示：「Mitch是C-STAR的一個重要新成員，他為公司帶來數十年的專業知識、策略思維以及廣泛的人脈，將幫助我們公司邁向新的高度。他的加入將在塑造我們公司未來方面發揮關鍵作用，我們很期待與他共同踏上這段旅程。Mitch在業務發展和領導力方面一直是我的寶貴導師，對C-STAR的願景產生了深遠影響。」

Mitch在房地產行業擁有驕人的往績。他創立並擴展了「中國速8酒店」集團（Super 8 Hotels China），將其從2004年位於北京王府井購物區的單一酒店，發展成為全國性的經濟型酒店連鎖品牌，擁有超過1100間酒店。此外，他在位於美國首都華盛頓的顧問及倡導公司APCO Worldwide建立了中國業務部，擔任其中國常務董事。

「在未來的工作中，我期待與Sherry及團隊合作，共同塑造C-STAR的成功未來。我很高興能夠與大家共同踏上這段旅程，」Mitch Presnick表示。

目前，Mitch擔任哈佛大學費正清中國研究中心（Fairbank Center for Chinese Studies）的實習訪問學者，專注於美中商業關係的未來。他的學術背景包括羅格斯商學院（Rutgers Business School）工商管理碩士（MBA）學位以及北京大學研究生語言文憑。

Mitch Presnick獲得了多項業界殊榮，包括獲美國《旅遊週刊》（Travel Weekly）評選為「全球旅遊業最具影響力的33位領袖」之一，並獲中國《飯店現代化》（Hotel Modernization）雜誌評選為「中國酒店業十大人物」之一。他還曾擔任多個重要職位，包括中國美國商會（American Chamber of Commerce in China）副主席以及北京大學外國校友會（Peking University Foreign Alumni Association）副主席。

關於C-STAR

C-STAR是一家科技驅動房地產投資公司，成立於2018年。C-STAR主要投資於單家庭租賃（SFR）行業，並建立了一個全面整合的營運平台及專有技術，以實現超過基準的回報，為機構和高淨值投資者創造轉型增長。2024年8月，C-STAR推出第四期基金（FUND IV），目標籌集高達3億美元的股權資金。基於之前基金的成功，C-STAR準備進一步擴展在快速增長的單家庭租賃（SFR）市場中的足跡。

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SOURCE C-STAR