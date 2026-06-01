Calibrite Display Plus HL獲得蘋果官方批准，支持硬件級顯示器校準

創意專業人士首次可以在硬件層面對蘋果顯示器進行校準，而且這款校色儀的定價面向一線創作者

紐約州北懷特普萊恩斯2026年6月1日 /美通社/ -- 全球色彩管理品牌Calibrite深受全球攝影師、電影製作人和設計師信賴。該品牌今天宣佈，Calibrite Display Plus HL已經獲得蘋果(Apple)官方批准，可以被用於蘋果內置的顯示器校準系統。

它是首款獲此殊榮的校色儀。

此次批准支持對Apple Studio Display、Apple Studio Display XDR、Apple Pro Display XDR以及兼容的MacBook Pro機型進行硬件級校準，並能在蘋果macOS內置校準流程中原生運行。

校準數據寫入顯示器，而非疊加在畫面之上

與基於配置文件的調整不同，蘋果的顯示器校準系統將設置直接寫入顯示器，從源頭上優化白點、亮度和色彩準確度。單次校準即可同時更新所有參考模式，在從SDR（標準動態範圍）到峰值亮度高達2,000尼特的HDR（高動態範圍）內容的全亮度範圍內，提供一致可靠的色彩表現。

迄今為止，這種硬件級精度只能依靠專業分光輻射計來實現——這類設備專為專業色彩工作室設計，價格遠超大多數一線創作者的承受範圍。Calibrite Display Plus HL僅售339美元，徹底改變了這一局面。

「Calibrite Display Plus HL是蘋果首款批准用於硬件級顯示器校準的校色儀——不到400美元的價格，讓每一位使用蘋果硬件的嚴肅創作者都能觸及這種精度。這對我們的用戶社區來說，是一次意義重大的轉變。」

——Calibrite 總經理Stefan Zrenner

為蘋果不斷演進的色彩標準而打造

Calibrite Display Plus HL專為配合蘋果最新色彩技術而設計，包括Apple CMF 2026——蘋果新一代色匹配函數系統，其已超越沿用已久的CIE 1931標準——確保在顯示技術持續演進的過程中，校準結果依然準確可靠。

對於需要全面色彩管理工作流的專業人士，Calibrite Display Plus HL可以配合Calibrite PROFILER軟件使用，實現ICC（國際色彩聯盟）色彩配置、驗證與報告輸出，由此提供一套完整的端到端解決方案。

供貨

Calibrite Display Plus HL可以通過授權經銷商及calibrite.com官網購買。

支持的顯示器包括：

Apple Studio Display（2022款及2026款）

Apple Studio Display XDR

Apple Pro Display XDR

兼容的MacBook Pro機型（M1–M5 Pro/Max及後續機型）

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Calibrite簡介

Calibrite是一個全球色彩管理品牌，致力於開發和製造最高品質的專業色彩管理工具，同時為熱愛色彩的創作者提供教育與靈感。從專業攝影師與電影製作人到設計師和內容創作者，Calibrite幫助創意專業人士精準掌控色彩。垂詢詳情，請訪問calibrite.com。

SOURCE Calibrite