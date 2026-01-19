香港貨品編碼協會歡迎金管局發布Cargox 項目建議報告 以可靠數據基礎支持香港數碼貿易未來

新聞提供者

香港貨品編碼協會

19 1月, 2026, 21:15 CST

香港2026年1月19日 /美通社/ -- 香港貨品編碼協會 (「GS1 HK」) 欣然分享香港金融管理局 (「金管局」) 今天發布的 《Cargox 項目建議報告》。GS1 HK 作為 Cargox 專家小組成員之一，參與了報告的制定工作。此報告由金管局、業界領袖及國際專家經過廣泛協作共同完成，提出了一個建基於三大核心支柱：數據基建互聯的戰略路線圖，當中包含20項建議，期望將香港打造為一個可信、數據驅動的全球供應鏈、金融及貿易樞紐。

GS1 HK全力支持報告中關於 「採用全球互通的數據及文件標準」 的倡議。貿易始於產品，繼而產生物流及供應鏈數據。唯有通過最原始的貿易數據，我們才能構建更透明、高效的供應鏈，並為貿易融資提供可靠的數據基礎。關鍵在於確保這些數據均符合國際標準且具全球互通性，因為這是實現跨境數據互聯互通的基石。GS1 作為獲全球認可的數據標準組織[1]，為全球商業設定共同語言，例如全球貿易貨品編碼（GTIN，即條碼）和全球位置碼（GLN）。這些標準讓不同系統能夠相互操作，實現從製造、採購到零售的供應鏈數據識別、採集與共享，從而簡化物流並提升可追溯性。

除了提供國際標準，GS1 HK 一直透過以EDI標準為基礎的B2B電子商貿平台「通商易（ezTRADE）」支持業界，促進無紙交易及貿易夥伴間的電子訂單、發票及付運通知書的信息交換。事實上，作為貿易融資數據提供方，GS1 HK 已將「願景」付諸實踐，ezTRADE 數據管理平台與金管局的「商業數據通（CDI）」連接，並已成功協助中小企業利用其交易數據作為可靠的替代數據供銀行進行信貸評估，從而獲得信貸融資。我們亦正致力推動加入 GLN 作為企業識別碼，成為銀行「認識你的客戶（KYC）」流程中另一個替代數據源。這直接呼應了報告中「推動獲取歷史貿易交易數據」及「在貿易交易中推廣數碼身份」的建議。

此外，我們支持報告中「整合政府策略性貨運與貿易數據源及基礎設施」及「加強與中國內地互聯互通」的建議。GS1 HK 一直積極推動將 GTIN 納入港口社區系統（PCS），以提升報關準確性與效率，並實現與中國內地「單一窗口」系統的無縫跨境信息交換，因為中國海關經已要求進口商品的報關填寫GTIN。

香港貨品編碼協會總裁林潔貽表示：「我們相信，上述 GS1 HK 正在推進的舉措以及 GS1全球標準都是推動數據、基建和互聯三大支柱發展的基石。展望未來，GS1 HK 致力支持報告中的各項舉措，並會積極探索加入公司及產品資訊以進一步擴大 CDI 數據庫，甚至提供貿易分析作銀行信用評估用途。我們將繼續與金管局、政府部門以及貿易生態系統中的其他持份者緊密合作，共同實現香港成為全球貿易及供應鏈樞紐的願景。」

了解更多有關 《Cargox 項目建議報告》的資訊，請瀏覽https://cdi.hkma.gov.hk/wp-content/uploads/Project_CargoX_Recommendation_Report.pdf

[1] 國際商會與世界貿易組織聯合發布的《跨境無紙貿易標準工具包》("Standards Toolkit for Cross Border Paperless Trade")強調，GS1標準是全球識別碼體系其中的重要組成部分，被認可有效促進資訊數據共享、盡職調查及合規要求之落實。

-完-

關於香港貨品編碼協會

香港貨品編碼協會是GS1®環球組織的香港分會，GS1®是一家提供全球數據標準的非牟利組織，總部位於比利時的首都布魯塞爾，分會遍布全球120多個經濟體。我們協助企業識別、獲取及分享實體與數碼供應鏈上的可信數據。 GS1®透過全球標準如條碼（GTIN）及以標準為基礎的不同平台，幫助企業提升效率及可視化。

在現今由人工智能帶動的經濟環境，數據質量至關重要。本會於此提供了一個準確、可搜索、可共享及可追蹤的數據基礎。

GS1 HK目前有近 8,000名企業會員，涵蓋約20種行業，包括零售消費品、食品及餐飲、醫療護理、成衣、物流及資訊科技。本會與各貿易夥伴、業界組織、政府及資訊科技公司積極建立協作生態，實踐「Go Digital • Go Green」的願景。

網址：www.gs1hk.org

SOURCE 香港貨品編碼協會

來自同一來源

香港貨品編碼協會歡迎港口社區系統正式推出 倡議全球數據標準 推動智慧貿易物流

香港貨品編碼協會歡迎港口社區系統正式推出 倡議全球數據標準 推動智慧貿易物流

作為港口社區系統業界專家聯絡小組成員，香港貨品編碼協會 (「GS1 HK」) 對於由香港特別行政區政府建立的港口社區系統「Port Community System...
2025香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」揭盅 AI引領創科生態「智慧旅遊」、「智慧物流」及「智慧交通」方案盡顯潛力

2025香港資訊及通訊科技獎「智慧出行獎」揭盅 AI引領創科生態「智慧旅遊」、「智慧物流」及「智慧交通」方案盡顯潛力

由數字政策辦公室策動，香港貨品編碼協會 (GS1 HK)...
此來源更多新聞稿

探索

食品與飲料

食品與飲料

飲料

飲料

農業

農業

零售業

零售業

相關題材的新聞稿