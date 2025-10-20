Carousell選用「.hk」域名 強化平台安全與本地信任，HKIRC助力企業打造可信網絡環境

香港 2025年10月20日 /美通社/ -- 在數碼交易日益普及的今天，網絡安全與本地認受性成為企業拓展市場的關鍵。二手交易平台Carousell自2016年進入香港以來，積極推動循環經濟，並於2020年採用「.hk」域名（carousell.com.hk），進一步鞏固其在港的品牌定位與用戶信任。此舉不僅提升平台在本地搜尋的能見度，更為用戶提供更安全可靠的交易環境。

「.hk 」域名：信任的起點

HKIRC（香港互聯網註冊管理有限公司）作為「.hk」域名的管理機構，一直致力於提升香港網絡空間的安全性與透明度。近年網絡詐騙事件屢見不鮮，消費者對平台的安全性要求日益提高。HKIRC要求所有「.hk」域名申請者提交有效商業登記及身份證明文件，確保網站背後的營運者是真實合法的企業。這一制度大幅降低了釣魚網站與假冒平台的風險。Carousell香港市場代表Angel Koh表示選擇「.hk」域名是因為申請「.hk」域名必須提交公司商業登記等身份驗證文件，這大大降低了假冒網站出現的風險。

提升本地搜尋能見度與品牌認受性

除了安全保障，「.hk」域名亦在搜尋引擎優化（SEO）方面發揮重要作用。根據HKIRC的研究，本地域名在Google等搜尋平台的排名更高，有助企業觸及更多本地潛在用戶。Carousell表示，自採用「.hk」域名後，網站流量與點擊率均有明顯提升，促進平台商品曝光與交易量增長。希望用戶在搜尋二手商品時，第一時間就能找到Carousell。「.hk」域名可以更貼近香港社群，也展現長期深耕本地市場的決心。

Carousell近年來積極強化平台的反詐騙機制，包括引入AI偵測技術、設立專責團隊封鎖可疑帳戶，以及推出「買家保障」付款與物流整合服務。平台亦與AlipayHK、八達通及順豐速遞等本地夥伴合作，提供多元化且安全的交易選項。HKIRC的域名管理制度為這些措施提供了堅實基礎。防詐騙策略不只是技術層面，更包括從域名開始的信任建設。HKIRC的域名申請機制讓品牌更具公信力。

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司