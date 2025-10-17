港燈推動數碼無障礙 促進科技共融

香港 2025年10月17日 /美通社/ -- 在數碼科技日益普及的今天，智能設備與網絡服務已深深融入市民生活。然而，對於長者、殘疾人士及少數族裔而言，數碼平台的使用仍存障礙，導致他們難以享受科技所帶來的便利。港燈致力打破這道「數碼鴻溝」，透過創新設計與貼心服務，讓所有人都能平等地使用電力資訊及數碼工具。

港燈資訊科技科總經理尹偉堅表示：「我們相信，智慧城市的發展必須建立在共融的基礎上。港燈一直以來都積極優化數碼平台，確保視障、聽障、行動不便人士及長者等不同能力的使用者都能輕鬆獲取所需資訊。」

為實現這一理念，港燈推出多項具體措施，包括：

提供八種少數族裔語言版本的表格與資料；

為聽障人士製作手語影片，並於客戶中心設置電感圈櫃位；

為視障人士提供語音輔助電子賬單及點字電費單，並設有觸覺引路設施；

客戶中心設有「共融模式」取票系統，按鈕位置自動調整，方便輪椅使用者操作；

為長者設立「港燈老友網」及提供放大鏡等輔助工具。

港燈網站已連續五屆榮獲由香港互聯網註冊管理有限公司（HKIRC）主辦的「數碼無障礙嘉許計劃」金獎，肯定其在推動數碼共融方面的努力與成效。

尹偉堅指出，推動數碼無障礙並非一蹴而就，需兼顧不同群體的使用習慣與技術需求，並持續投入資源以維持平台的可及性。港燈採用「通用設計」原則，並透過參與嘉許計劃，獲得專業評估與建議，持續優化網站與流動應用程式。

「科技應為所有人服務，尤其是弱勢社群。」他補充，港燈未來將進一步推動智慧電表應用，提升用電透明度與管理效能，並推出更多支援不同群體的數碼工具與服務。港燈亦會透過「智惜用電關懷基金」提供資助與建議，協助弱勢社群實踐低碳生活。

他建議有意推動數碼無障礙的企業，應將共融精神融入企業文化，並與目標群體保持溝通，進行深入用戶測試，參考本地及國際標準如WCAG，建立回饋機制，善用科技創新，打造真正無障礙的數碼環境。

「數碼無障礙嘉許計劃」由HKIRC於2018年起主辦，數字政策辦公室協辦，平等機會委員會擔任獨立顧問，旨在推動無障礙設計的普及應用，並表揚在網站及流動應用程式方面表現卓越的企業與機構。HKIRC亦提供技術支援，協助企業建立符合國際標準的無障礙網站，促進資訊平等流通。

HKIRC行政總裁黃家偉工程師表示：「隨着人口老化趨勢加劇，銀髮市場潛力巨大。企業若能及早採用無障礙技術，不僅展現社會責任，更能開拓新商機，提升品牌形象，創造多方共贏。」

展望未來，HKIRC將繼續推動數碼無障礙理念深入民間，鼓勵各行各業—尤其與市民日常生活密切相關的領域—積極實踐無障礙設計，攜手建構更具包容性的數碼社會，推動創科發展，讓每位市民都能共享數碼成果。

詳情請瀏覽計劃網站：www.digital-accessibility.hk

SOURCE 香港互聯網註冊管理有限公司