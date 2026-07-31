CASA-V 7A 逸爽絲速乾舒爽系列正式上市

Casablanca一直致力研發更貼合用家所需要的床品，研發速乾系列床品更是集團近年的重心之一，以解決潮濕天氣的困擾。

2026年全新推出自家研發的「逸爽絲」系列，完美解決潮濕天氣困擾，將舒爽和悠閑重新送給每一個家庭，完美貼合每一個香港及東南亞家庭的需要！「逸爽絲」的比例組合將會是此系列的主要特點，產品由45%莫代爾和55%聚酯纖維組合而成，致力打造新一代速乾舒爽床品，大大提高床品速乾透亮功能，舒爽超想像。此系列不單止結合了奧地利蘭精莫代爾天絲的極度柔軟舒適、極強的吸濕透氣性、抗縮水和耐洗的優點，同時將聚酯纖維的高耐用性及保暖性結合在一起，讓此系列產品達到速乾清爽的效果，讓用家可以享受閒情逸致做盡所想之餘，也可以逃離受潮濕天氣的影響和顧慮。

CASA-V 逸爽絲速乾舒爽系列(AU) 系列特點

1. 吸濕透氣

莫代爾吸濕能力比棉高出 50%，且吸濕速度快，洗後易乾並能保持乾爽，四季皆宜。經測試*結果證實，其吸水率高達 108%（遠超標準要求的 ≥80%）及乾燥速率達到 0.34 g/h（顯著優於標準要求的 ≥0.20 g/h）。這種高效的排濕能力，能讓吸收的水分在短時間內向外擴散並快速蒸發，使面料長時間保持輕盈透氣，不會因積汗而變得沈重或暗沈，從而維持外觀的透亮質感與乾淨清爽。

*GB/T 21655.1-2023 《紡織品吸濕速乾性的評定第1 部分:單項組合試驗法》結果

2. 極緻功能 H型速乾纖維

通過特殊工藝布料纖維以H 型滌綸開發，讓截面呈 H 形的異形滌綸纖維，核心優勢在於溝槽帶來的高效吸濕排汗、纖維間空隙提升的蓬鬆保暖與易染性，同時保留滌綸強度高、耐磨、抗皺、快乾等基礎特性，讓空氣自由流通，减少悶熱感。令產品可以達至速乾效果，逸爽絲就是通過高質工藝，快速排走汗液，實現布料透氣乾爽，令所有用家隨時可享深睡舒適體驗。

3. 極致柔順

奧地利蘭精莫代爾天絲被譽為「第二層肌膚」，觸感絲滑，親膚性極佳。

4. 耐磨耐洗

不易縮水變形，越洗越柔軟，不易起毛球。

5. 亮眼光澤

由於有有意的染色性，因此面料的色澤會特別鮮亮，光澤感佳。

6. 7A級物理抗菌科技

包括7A級抗菌、分解芳香胺、防蟎、安全防臭、有效防霉、對抗病毒及恆溫技術七大功能。

革新突破：7A級物理抗菌科技床品 水洗150次仍抗菌

7A級物理抗菌科技床品是Casablanca研發的全新抗菌技術，革命性的技術能夠使床品長效發揮抗菌除臭功能，有效去除在紡織印染過程中所產生的毒素元及可分解致癌芳香胺染料（偶氮）， 為睡眠提供更健康、更安全的保障，7大睡眠需求一步到位。

CASA-V 7A級 遠紅外線床品抗菌抑菌機制

「遠紅外抗菌」是通過遠紅外光波共振吸收原理，將普通紡織品轉化為具有抗菌抑菌功能的紡織品材料；「遠紅外抗菌抑菌紡織品」在保持紡織品原有理學性能、加工性能的基礎上，還具有強烈的抗菌抑菌功能。遠紅外輻射源以8-14μm的波長帶為主波長，紡織品材料的遠紅外吸收波長是4-12μm。遠紅外線是4~1000μm的電磁波，具有放射、滲透、共鳴共振現象。遠紅外的放射波長，與紡織品材料的吸收波長位於相近範圍內。因此，當遠紅外碰到紡織品材料時，便會與紡織品材料產生共鳴共振現象，在時間及溫熱效應的作用下，提高紡織品材料的遠紅外波長，從而賦予紡織品材料抗菌抑菌功能。

利用本技術製成的紡織品具有顯著的抗菌抑菌效果，經過150次洗滌後，抑菌率仍能達到88-98%。所有檢項符合標T/GDBX056-2022AAAAAAA級的要求。

7A級防菌睡眠科技 守護高品質睡眠的最佳選擇

專為高品質睡眠設計的7A級防菌睡眠科技，結合先進科技與舒適感，全面守護您和至愛的每一夜，讓每次的睡眠都成為頂級享受。

7A級抗菌

透過遠紅外光波共振吸收原理，將普通紡織品轉化為具有抗菌抑菌功能的紡織品材料。床品在維持原有理學性能、加工性能的基礎上，材料經國家檢測認證150次洗滌後，其抗菌抑菌性能仍保證有效抗菌抑菌率在88～98% 以上，達到抗菌紡織品7A級，依然能保持優良的抗菌效果，有效抑制三大菌群（金黃色葡萄球菌、大腸杆菌、白色念珠菌），確保長期使用中的抗菌性能，守護您和家人的健康。



分解芳香胺

紡織品在混紡及印染的過程中會釋放毒素元，透過可分解致癌芳香胺染料，在近紅外線的共振作用下，可分解為水和二氧化碳，從而讓紡織品材料達到除分解芳香胺的作用，實現產品健康親膚對人體無害，保護您免受潛在癌物質的影響，讓每一次的呼吸都安全無憂。



恆溫技術

透過遠紅外光波共振吸收原理，能夠持久保持適宜的體溫，讓您在不同季節都能享受恆溫的舒適體驗。遠紅外線可以將熱量傳遞給人，能使膚感溫度提升，織物有利於增加靜止空氣，提高織物的保暖性及促進血液循環。



防蟎

特別的材質設計，能有效防止塵蟎侵擾，特別適合對過敏源敏感的使用者，讓您安心入眠。



安全防臭

有效消除氨氣，讓床品保持清新， 避免異味困擾，提升睡眠質量。



有效防霉

專業設計有效防止霉菌滋生，適合各種氣候環境，讓您隨時享有健康的睡眠空間。



對抗病毒

先進的抗菌技術，抑制常見細菌滋生，提供額外的防護，讓您的睡眠環境更為安全。

高清圖片下載：https://bit.ly/CASAV7AAUp

關於Casablanca卡撒天嬌

卡撒天嬌集團在1993年於香港正式成立，是一家集設計、生產、銷售於一體的家紡品牌集團，並以卡撒天嬌集團有限公司（於開曼群島註冊成立）在2012年 11月23日於香港聯合交易所有限公司主板上市（股份代號：2223）。集團總部設於香港，秉承「時尚、創意、功能」的設計理念，一直致力於健康睡眠的研究和推廣，並主營自家三大品牌Casablanca、Casa Calvin及CASA-V，以獨有意大利藝術風格，為每個人打造歐式品味家居。

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SOURCE Casablanca