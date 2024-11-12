CAS與德勤中國（Deloitte China）宣佈建立策略合作夥伴關係，將以市場洞察力和科學創新專業知識賦能客戶

作為科學知識管理的領導者，CAS精心整理、連結並分析全球科學資訊，構建了涵蓋超過150年科學發現的CAS Content Collection™。透過科學資訊解決方案與定制服務，CAS助力全球客戶加速創新步伐。

德勤中國（Deloitte China）致力於以卓越專業、行業洞察與智能科技解決方案，協助各行各業的客戶和合作夥伴抓住機遇、應對挑戰，實現世界一流的優質發展目標。

「我們很高興能作為CAS的策略夥伴，共同開發並推向市場基於CAS內容的行業洞見和資訊解決方案，」德勤中國（Deloitte China）全國行業計劃負責人Kevin Guo表示。「科技創新已在多個領域展現出驚人的成就，我相信我們有必要突顯這些突破。我對於未來幾個月和幾年中，我們將見證這項合作的成果及其將對各行各業產生的重大影響感到非常興奮。」

「我們很榮幸能與德勤中國（Deloitte China）合作，」CAS總裁Manuel Guzman表示。「德勤（Deloitte）的市場洞察力結合CAS在科學數據和技術領域的世界級專業知識，形成了強大的諮詢力量，這將幫助許多機構加速創新，實現業務目標。」

作為此次合作的首步，CAS與德勤中國將共同推出一份全面報告，回顧鋰電池回收的現狀，報告名為《鋰電池回收：面向綠色未來的市場與創新趨勢》（Lithium-Ion Battery Recycling: Market and Innovation Trends for a Green Future）。該報告將透過結合CAS的數據與科學專業知識，以及德勤（Deloitte）在市場與業務分析方面的深厚實力，涵蓋從政策框架、市場驅動因素到最新的研究進展等各個方面。報告的正式發佈日期定於2025年初。

CAS簡介

CAS打通全球科學知識，加速突破，改善生活。我們賦能全球創新者高效駕馭當今繁雜的數據環境，在創新歷程的每個階段做出自信決策。作為科學知識管理領域的專家，CAS團隊建立了由人類編輯的世界最大權威科學數據集，並提供重要的資訊解決方案、服務和專業知識。各行各業的科學家、專利專業人士和企業領導者都信賴CAS，協助其發掘機遇、降低風險、釋放共享知識，加速將靈感轉化為創新成果。CAS是美國化學學會旗下機構。透過cas.org與我們聯繫。

德勤中國（Deloitte China）簡介

德勤中國（Deloitte China）提供綜合專業服務，長期致力於成為中國改革、開放與經濟發展的領軍貢獻者。我們是全球互聯、深耕本土的專業機構，由中國本土合夥人所擁有。我們擁有超過20,000名專業人員，遍布31個中國城市，為客戶提供世界領先的審計、稅務及諮詢服務，

並且秉持誠信、追求卓越，致力於創新。我們憑藉專業能力、跨行業的洞察力以及智能技術解決方案，協助各行各業的客戶和合作夥伴抓住機遇、應對挑戰，實現世界一流的優質發展目標。

德勤（Deloitte）品牌創立於1845年，其中文名稱「德勤」象徵著誠信、勤奮與卓越。德勤（Deloitte）的全球專業網絡如今已遍佈150多個國家和地區。透過我們「創造有意義影響」的使命，我們幫助增強公眾對資本市場的信任，助力客戶實現轉型與蓬勃發展，賦能人才做好未來準備，引領邁向更強健的經濟、更公平的社會及更可持續的世界。

SOURCE CAS