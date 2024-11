CAS et Deloitte China annoncent une collaboration stratégique visant à fournir à leurs clients des informations de marché et une expertise en innovation scientifique

PÉKIN et COLUMBUS, Ohio, 12 novembre 2024 /PRNewswire/ -- CAS, une division de l'American Chemical Society spécialisée dans la gestion des connaissances scientifiques, et Deloitte China, la plus grande organisation de services professionnels au monde, ont établi une collaboration stratégique axée sur la fourniture de services de conseil de bout en bout allant de l'innovation scientifique aux stratégies de marché.

CAS and Deloitte China announce a strategic collaboration to empower clients with market insights and scientific innovation expertise

CAS et Deloitte China uniront leurs forces pour permettre à leurs clients d'accélérer leur parcours d'innovation et d'atteindre leurs objectifs commerciaux, en mettant l'accent sur les sciences de la vie, les nouvelles énergies et les industries des matériaux. Les deux organisations ont signé un protocole d'accord de coopération stratégique lors de la China International Import Expo (CIIE).

En tant que leader dans la gestion des connaissances scientifiques, CAS conserve, relie et analyse la science du monde entier, en construisant la CAS Content Collection™, qui couvre plus de 150 ans de découvertes. Grâce à des solutions d'information scientifique et à des services personnalisés, CAS permet à ses clients du monde entier d'accélérer leur innovation.

Deloitte China aide ses clients et partenaires de nombreux secteurs à saisir les opportunités, à relever les défis et à atteindre des objectifs de développement de classe mondiale et de haute qualité grâce à l'excellence professionnelle, à la connaissance des différents secteurs d'activité et à des solutions technologiques intelligentes.

« Nous sommes ravis de développer et de commercialiser des solutions d'information et de compréhension de l'industrie basées sur le contenu de CAS, en tant que collaborateur stratégique de CAS », déclare Kevin Guo, responsable du programme Deloitte China National Industry. « L'innovation technologique scientifique a permis de réaliser des prouesses dans de nombreux domaines, et je pense qu'il est absolument nécessaire de mettre en lumière ces accomplissements. Je me réjouis à la perspective de voir, dans les mois et les années qui viennent, les résultats de cette collaboration et l'impact significatif qu'elle aura sur les différentes industries. »

« Nous sommes honorés de collaborer avec Deloitte China », déclare Manuel Guzman, président, CAS. « Les prouesses de Deloitte en matière de connaissance du marché, associées aux données scientifiques et à l'expertise technologique de classe mondiale de CAS, se traduisent par une solide force consultative, qui profitera à de nombreuses organisations en leur permettant d'accélérer leur innovation et d'atteindre leurs objectifs commerciaux. »

Comme première étape de cette collaboration, CAS et Deloitte China publieront un rapport complet sur le recyclage des batteries lithium-ion, intitulé « Recyclage des batteries lithium-ion : tendances du marché et de l'innovation pour un avenir vert ». En intégrant les données de CAS et l'expertise scientifique à l'analyse de marché et d'entreprise de Deloitte, ce rapport couvrira tous les aspects, depuis les cadres politiques et les moteurs du marché jusqu'aux dernières avancées de la recherche. La publication officielle du rapport est prévue pour le début de l'année 2025.

À propos de CAS

CAS relie les connaissances scientifiques du monde entier afin d'accélérer les avancées qui améliorent la vie des gens. Nous donnons aux innovateurs les moyens de progresser efficacement dans l'écosystème complexe des données et de prendre des décisions en toute confiance à chaque phase du parcours d'innovation. Spécialiste de la gestion des connaissances scientifiques, notre équipe élabore la plus grande collection au monde de données scientifiques et fournit des solutions, des services et une expertise essentiels en matière d'information. Les scientifiques, les professionnels des brevets et les chefs d'entreprise de tous les secteurs comptent sur CAS pour les aider à découvrir des opportunités, à atténuer les risques et à partager les connaissances afin de passer plus rapidement de l'inspiration à l'innovation. CAS est une division de l'American Chemical Society. Retrouvez-nous sur le site cas.org.

À propos de Deloitte China

Deloitte China fournit des services professionnels intégrés, avec l'engagement à long terme d'être un contributeur majeur à la réforme, à l'ouverture et au développement économique de la Chine. Nous sommes une entreprise mondialement connectée et profondément enracinée localement, détenue par ses partenaires en Chine. Avec plus de 20 000 professionnels répartis dans 31 villes chinoises, nous offrons à nos clients un guichet unique proposant des services d'audit, de fiscalité et de conseil de premier plan.

Nous servons avec intégrité, respectons la qualité et œuvrons sans relâche en faveur de l'innovation. Grâce à notre excellence professionnelle, à notre connaissance des différents secteurs et à nos solutions technologiques intelligentes, nous aidons nos clients et partenaires de nombreux secteurs à saisir les opportunités, à relever les défis et à atteindre des objectifs de développement de haute qualité et de niveau international.

La marque Deloitte a été créée en 1845 et son nom en mandarin (德勤) désigne l'intégrité, la diligence et l'excellence. Le réseau professionnel mondial des cabinets membres de Deloitte s'étend aujourd'hui sur plus de 150 pays et territoires. Grâce à notre mission d'avoir un impact pertinent, nous contribuons à renforcer la confiance du public dans les marchés de capitaux, à permettre à nos clients de se transformer et de prospérer, à donner aux talents les moyens d'être prêts pour l'avenir et à ouvrir la voie vers une économie plus forte, une société plus équitable et un monde durable.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2550750/CAS_and_Deloitte_China_1.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2550747/CAS_and_Deloitte_Logo.jpg