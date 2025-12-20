CASI Academy為香港強積金行業推出可持續投資課程

香港2025年12月19日 /美通社/ -- CASI Academy宣佈推出CASI Academy特備課程-「強積金行業可持續投資」，這是一門專為香港強積金(MPF)附屬中介、受托人、理財規劃師及財富管理人設計的自主學習型在線課程，時長一小時。該課程以英語授課，旨在增強學員在可持續投資領域的專業知識，助力其與強積金計劃成員進行清晰的溝通。此課程有資格為附屬中介提供一小時的非核心持續專業發展(CPD)。

受監管形勢發展、投資者期望轉變以及環境、社會和治理(ESG)整合日益重要的影響，可持續投資已成為養老金基金管理和退休規劃中不可或缺的組成部分。這種演變在養老金體系中日益凸顯，因為養老金受益者既關注長期價值保值，也關注我們共同生活的環境。本課程有助於能力建設，加強與受益者的溝通互動。

該課程由可持續投資能力建設聯盟（CASI，一個致力於可持續金融與投資領域能力建設的國際平台）共同設計並授課。課程專為強積金及更廣泛的養老金生態系統量身打造，內容簡潔且側重實務。完成課程後，學員將能更充分地闡釋可持續投資生態系統及其演變、可持續性在養老金領域的現實意義、可持續基金相較於傳統策略的顯著特徵、對業績考量因素的深入見解，以及影響機構採納可持續投資的挑戰與新興趨勢。

該課程採用在線按需授課模式，讓忙碌的專業人士能夠根據自身方便的時間提升技能，同時確保課程內容與市場實踐保持一致。完成課程內容並通過課程模塊末尾測評的學員，將獲得參與證書(Certificate of Participation)，其學習完成情況將在CASI Academy平台上進行記錄追蹤。

CASI主席馬駿博士表示：「本課程將為強積金專業人士提供簡潔且符合標準的知識體系，支持成員在快速變化的市場中從容應對。通過聚焦強積金領域的實際應用，本課程有助於從業者清晰溝通，並在獲得充分信息後做出以成員利益為核心的決策。」

推出該課程也是一項持續舉措，計劃在2025年9月CASI與香港積金局(MPFA)聯合舉辦研討會之後，進一步提升強積金行業利益相關者（包括附屬中介）在可持續投資方面的專業知識，賦能他們有效地幫助向強積金計劃成員闡釋相關信息，開展教育，並提供相應的支持。

想要瞭解課程詳情，請訪問：https://www.casi.net/programmes/3。

媒體垂詢，請聯繫：

Jessica Tsang

電郵：[email protected]

CASI簡介

可持續投資能力建設聯盟(CASI)是一個國際合作平台，致力於通過充當可持續金融知識的全球聚合者與傳播者，為發展中國家提供高質量、高影響力的可持續金融能力建設服務。CASI於2023年12月在第28屆聯合國氣候變化大會(COP28)上正式啟動，目前已擁有超過70家成員機構，涵蓋金融公司、行業協會、非政府組織(NGO)、服務類初創企業及高等教育機構，其地理覆蓋範圍遍及東南亞、拉丁美洲、非洲、中東及其他新興市場。

CASI通過眾多計劃推動可持續金融知識的交流與傳播，以此支持二十國集團(G20)的轉型金融框架(TAAP)。這些計劃包括CASI可持續發展論壇、CASI研討會、CASI技術援助(TA)，以及CASI Academy，該平台是一個在線電子學習平台，提供40多個模塊，覆蓋與可持續金融有關的多樣化主題。垂詢CASI及其成員詳情，請訪問www.casi.net。

