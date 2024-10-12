柬埔寨七星海CBD崛起：旅游、基建、招商齊頭並進，重塑柬埔寨城市新形象

柬埔寨戈公2024年10月12日 /美通社/ -- 近日，濱海城市發展集團對柬埔寨七星海•星夢湖區域全新升級，並在未來一年內，將有200公頃的土地被抄底出售。這一系列土地交易的背後，是柬埔寨七星海•星夢湖區域全新升級計劃的一部分，也是中柬兩國經濟投資的重要項目。

根據柬埔寨發展理事會（CDC）的數據，2024年8月份，柬埔寨批准了53個投資項目，協議投資額達12億美元。其中，中國投資排名第一，占投資額的84.7%。這表明中國在柬埔寨的投資地位穩固，且增勢明顯。此外，柬埔寨和中國雙邊貿易額在今年前8個月突破了100億美元，同比增長24.5%，進一步鞏固了中國作為柬埔寨最大貿易伙伴的地位。

柬埔寨首相洪瑪奈今年8月主持了德崇富南運河項目的開工儀式，該項目總投資17億美元，由柬埔寨國營企業和本地企業主導，中資企業參與第二航段的投資及建設。德崇富南運河項目不僅將促進區域經濟發展，還將為當地創造大量就業機會。與此同時，柬埔寨自9月1日起在金邊、暹粒、西哈努克三大國際機場推行電子入境系統，整合原來的各類表格，並增加購買吳哥窟門票、查詢旅游信息和救助信息等功能，進一步方便游客。

這一系列活動和政策舉措，極大地提升了柬埔寨的投資吸引力。七星海區即將出售的200公頃土地多數位於關鍵開發區域內，這些地塊的銷售將為未來的開發項目帶來可觀的資金注入。這些土地交易不僅是區域全新升級計劃的一部分，也是為了推動該區域的綜合性發展。

七星海•星夢湖區域的全新升級計劃涵蓋了「一環兩心、兩軸兩帶、三核六片區」的多層次空間結構，旨在為游客和居民提供一個綜合性的休閒度假環境。具體包括康養度假區、環湖生態度假區、綜合服務配套區、歐洲文化街區、濱海旅游示范區及佛教主題園區等。這些精心規劃的區域不僅將促進當地經濟的發展，還將提升七星海地區的國際形象，吸引更多國內外游客前來觀光旅游、休閒度假。同時，這些計劃的推進也將帶動區域內房地產市場的繁榮，為投資者提供了諸多機會。

對於關注東南亞地產發展的投資者和旅游愛好者來說，七星海地區的這一系列變化無疑充滿了吸引力。隨著區域基礎設施的完善和旅游服務的提升，七星海有望成為下一個國際知名的旅游和度假勝地。

在柬埔寨政府積極推動下，七星海區的全新升級計劃正在逐步落地，各項基礎設施和旅游服務的不斷完善，使得這一地區正成為全球投資者和游客的新興熱點。

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SOURCE 濱海城市發展集團