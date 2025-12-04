Cboe 將 Russell 2000 期權交易時間延長至近 24 小時，擴大全球投資者涉足美國小型股的渠道

Russell 2000® 指數 (RUT) 期權將在 Cboe 全球交易時段內，每週五天進行近 24 小時交易

此擴展可讓歐洲及亞太區交易員更輕鬆地管理美國小型股的風險敞口

該舉措是 Cboe 致力擴大全球投資者買賣其專有美國股票指數期權的一部分

芝加哥2025年12月4日 /美通社/ -- 全球領先的衍生產品及證券交易所網絡 Cboe Global Markets, Inc. (Cboe: CBOE) 今日宣佈，計劃自 2026 年 2 月 9 日起，將其 Russell 2000 指數 (RUT) 期權系列的交易時間延長至每週五天、每天近 24 小時。

目前，RUT 期權在美國常規交易時段（美東時間週一至週五上午 9:30 至下午 4:15）進行交易。隨著 Cboe 全球交易時段 (GTH) 增設隔夜時段，RUT 期權（包括 RUT 週度期權）將於美東時間週一至週五晚上 8:15 至次日上午 9:25 進行交易。隨著全球投資者日益尋求涉足美國股市，近乎全天候交易 RUT 期權的能力，預計將有助他們應對市場重大事件、調整持倉，並更精準地實時管理風險。

Cboe 目前在其 GTH 時段提供多種旗艦指數期權，包括標普 500 指數 (SPX)、小型標普 500 指數 (XSP) 及 Cboe 波動率指數 (VIX) 期權。將 RUT 期權加入 GTH 將擴大此陣容，為投資者提供更多工具以涉足美國大型股、小型股及全球股票市場，最終有望在這個隔夜交易時段創造更多交易、對沖及流動性機會。

市場對隔夜交易的需求在 Cboe GTH 時段的增長中顯而易見。隨著全球對美國市場的興趣增加以及 Cboe 擴展產品以滿足需求，2025 年至今 GTH 的成交量較 2022 年全年增長了 179%，創下紀錄。

「延長 Cboe Russell 2000 指數產品系列的交易時間，是我們致力為全球投資者擴大美國指數期權准入的又一重要里程碑。」Cboe 全球衍生產品主管 Rob Hocking 表示，「透過近乎全天候的交易服務，Cboe 將協助市場參與者按其需要，進一步多元化配置、管理及對沖其美國股票及波動率風險敞口，涵蓋小型股及大型股。我們期待繼續與 FTSE Russell 合作，為我們不斷增長的全球客戶群提供具意義的解決方案。」

Russell 2000 指數衡量美國各行業小型股的表現，長期以來被視為小型股表現的晴雨表。截至 11 月底，Cboe RUT 期權的日均成交量已增至近 7.5 萬張合約，較 2022 年全年增長 66%，反映更多交易員尋求管理風險及執行每日期權策略。Russell 2000 指數歷來比大型股指標更具波動性，對利率也更為敏感，這使 RUT 期權成為交易小型股波動性和長期趨勢的潛在有效工具。

為了追蹤 Russell 2000 指數的引伸波幅，Cboe 發佈了 Cboe Russell 2000 波動率指數 (RVX)，這是一種 VIX 風格的 30 天預期波動率指標。與已實現波動率指標類似，RVX 歷來高於 VIX 指數，反映了小型股獨特的風險狀況。

「Cboe 決定為 Russell 2000 期權提供近 24 小時交易，對全球投資者而言是一個令人興奮的發展。」FTSE Russell 指數衍生產品解決方案總監 Shawn Creighton 表示，「Russell 2000 指數是公認的美國小型股基準，擴大准入將賦予全球市場參與者更大的靈活性，在市場變動時管理風險並捕捉機遇。」

Russell 2000 指數 (RUT) 期權及 Russell 2000 指數週度 (RUTW) 期權在 Cboe 期權交易所獨家上市，均為現金結算、歐式期權，意味著沒有提早行使的風險，亦無需交收不想要的股票。Cboe 提供多種到期日選擇（包括每個工作日、月底及季度末）讓投資者能夠執行多樣化的交易策略。

除了為 RUT 期權提供 GTH 時段外，Cboe 還建議新增 Curb 交易時段，這是一個額外的交易時段，將於美東時間週一至週五下午 4:15 至 5:00 進行。

有關 Russell 2000 指數期權的更多資訊，請瀏覽 RUT 指數期權。

