Cboe、ラッセル2000オプションのほぼ24時間取引を提供へ、米国小型株へのグローバルアクセスを拡大

ラッセル2000インデックス（Russell 2000® Index、RUT）オプション、Cboeのグローバル取引時間中にほぼ24時間x週5日体制で取引可能に

欧州およびアジア太平洋地域の投資家が、米国小型株へのエクスポージャーをより容易に管理できるようにする可能性のある拡張施策

この取り組みは、Cboeが自社の米国株式指数オプションへのグローバルアクセス拡大を継続的に推進する施策の一環

シカゴ、2025年12月4日 /PRNewswire/ -- 世界有数のデリバティブおよび証券取引ネットワークであるCboe Global Markets, Inc.（Cboe: CBOE）は本日、2026年2月9日より自社が提供するラッセル2000インデックス（RUT）オプションの取引時間を週5日、1日ほぼ24時間体制に拡大する計画を発表しました。

RUTオプションは現在、米国の通常取引時間である月曜から金曜の午前9時30分～午後4時15分（東部時間）まで取引可能です。Cboeのグローバル取引時間（GTH）における夜間セッションの追加が予定されていることにより、RUTオプション（RUTウィークリーズオプションを含む）は、月曜から金曜にかけて、午後8時15分～翌日午前9時25分（東部時間）まで取引できるようになります。世界の投資家が米国株式市場へのエクスポージャーを求める動きが一段と高まる中、RUTオプションをほぼ終日取引できるようになることは、市場を動かすイベントへの対応、ポジション調整、およびリスク管理を、より高い精度でリアルタイムに行う上で寄与することが期待されています。

Cboeは現在、GTHセッションにおいて、S&P 500インデックス（SPX）、Mini-SPX（XSP）、およびCboe恐怖指数（VIX）オプションなど、複数の基幹指数オプションを提供しています。今回、RUTオプションをGTHに追加することで、このラインナップが拡充され、投資家は米国大型株、小型株、さらにはグローバル株式市場へのエクスポージャーにアクセスするための選択肢がさらに広がり、結果として夜間取引セッションにおける取引機会、ヘッジ機会、および流動性向上の可能性が高まることが期待されています。

夜間取引に対する需要は、CboeのGTHセッションの成長から明らかであり、2025年には過去最高の取引高を記録し、2022年通年比で年初来179%増となっています。これは、米国市場へのグローバルな需要が高まる中、Cboeがその需要に応えるべく商品提供を拡大してきたことによるものです。

「Cboeのラッセル2000インデックス関連商品群の取引時間の拡大は、世界中の投資家に米国株価指数オプションへのアクセスを拡大する当社の取り組みにおける、さらなる重要なマイルストーンとなるものです」と、Cboeのデリバティブ部門グローバル責任者であるRob Hocking氏は述べています。「ほぼ24時間体制で取引が可能になることで、市場参加者は米国株式およびボラティリティのエクスポージャーについて、小型株から大型株に至るまで、自らの判断で一層多様化し、管理し、ヘッジすることが可能になります。当社は、拡大するグローバルな顧客基盤に対して有益なソリューションを提供していくため、今後もFTSE Russellとの協業を継続していくことを楽しみにしています。」

ラッセル2000インデックスは、米国の小型株をセクター横断的にカバーし、そのパフォーマンスを測定する指標として、長年にわたり小型株市場の動向を示すバロメーターの役割を担ってきました。2022年通年比で66%増となる中、より多くのトレーダーがリスク管理や日次のオプション戦略の実行を図るようになり、11月末時点でCboeにおけるRUTオプションの平均日次取引高は約7万5千契約にまで増加しています。ラッセル2000インデックスは、歴史的に大型株指数と比較してボラティリティが高く、金利動向に対してより敏感な傾向があるため、RUTオプションは小型株のボラティリティおよび長期的な市場トレンドを取引する上で、有効な手段となる可能性があります。

ラッセル2000インデックスのインプライド・ボラティリティを把握するため、Cboeは30日先の予想ボラティリティを示すVIXと同様の指標であるCboeラッセル2000ボラティリティ・インデックス（RVX）を公表しています。実現ボラティリティ指標と同様に、RVXは歴史的にVIX指数よりも高い水準で推移しており、小型株特有のリスクプロファイルを反映しています。

「Cboeがラッセル2000オプションのほぼ24時間取引を提供する決定は、グローバル投資家にとって非常に前向きな進展です」と、FTSE Russellのインデックスデリバティブソリューション担当ディレクターであるShawn Creighton氏は述べています。「ラッセル2000インデックスは米国小型株における代表的なベンチマークであり、アクセス拡大により、市場参加者は世界中の市場動向に応じて、より柔軟にリスク管理を行い、投資機会を捉えることが可能になります。」

Cboeオプション取引所にのみ上場されているラッセル2000インデックス（RUT）オプションおよびラッセル2000インデックスウィークリーズ（RUTW）オプションは、キャッシュ決済型の欧州型オプションであり、早期行使のリスクがなく、不要な株式の受け渡しを行う必要もありません。Cboeは、平日毎日、月末、四半期末といった多様な満期日を提供しており、投資家は幅広い取引戦略を実行することが可能です。

RUTオプションのGTH取引時間の提供に加えて、Cboeは「Curbカーブ取引時間」の導入を提案しており、月曜から金曜の午後4時15分～午後5時00分（東部時間）まで追加の取引セッションを実施する予定です。

ラッセル2000インデックスオプションの詳細については、RUTインデックスオプションをご参照ください。

Cboe Global Marketsについて

Cboe Global Markets（Cboe: CBOE）は、世界有数のデリバティブおよび証券取引ネットワークとして、最先端の取引、清算、投資ソリューションを世界中に提供しています。Cboeは、北米、欧州、アジア太平洋地域において、株式、デリバティブ、外国為替（FX）など複数の資産クラスにわたる取引ソリューションおよび商品を提供しています。そして何よりも、人々が持続可能な金融の未来を追求できるよう、信頼性の高い包摂的なグローバル・マーケットプレイスを構築することにコミットしています。詳細については、www.cboe.com をご覧ください。

CBOE-OE

Cboe®およびCboe Global Markets®は、Cboe Exchange, Inc.の登録商標またはサービスマークです。その他の商標およびサービスマークは、それぞれの所有者に帰属します。

オプション取引にはリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。オプションを売買する前に、投資家は「標準化されたオプションの特性とリスク（ODD）」のコピーを受領する必要があります。ODDのコピーは、お客様のブローカー、またはThe Options Clearing Corporation（住所：125 S. Franklin Street, Suite 1200, Chicago, IL 60606）から入手できます。

Cboe Global Markets, Inc.およびその関連会社は、証券、先物、投資、または第三者の製品やサービスから得られる可能性のある利益について、推奨やいかなる保証も行うものではありません。Cboe Global Markets, Inc.は、S&Pおよび本プレスリリースで言及されている第三者サイトとは一切提携関係にありません。投資家は、自らの証券、先物、投資手法について、独自にデューデリジェンスを行う必要があります。本プレスリリースの内容は、本日現在の情報に基づいています。Cboe Global Markets, Inc.は、本資料の情報を更新する義務を一切負いません。

本発表に含まれるいかなる内容も、当該法域において違法となる証券または先物の売買の勧誘または売買提案として解釈されるべきものではありません。本コミュニケーションに含まれるいかなる内容も、税務、法務、または投資に関する助言、もしくは証券、先物、その他の金融商品を売買する推奨を行うものではありません。投資家は、自身の具体的な状況に応じた助言および情報について、税務顧問または法律顧問に相談する必要があります。

Cboe Global Markets, Inc.およびその関連会社は、明示または黙示を問わず、商品性、特定目的への適合性、正確性、完全性、適時性に関する保証を含め（これらに限定されません）、本書に記載される商品およびサービスの受領者が得る結果、ならびに本プレスリリースで言及される各指数がそれぞれの対象証券のパフォーマンスを一般的に追跡できる能力、または本プレスリリースで言及される指数もしくはそれらの対象証券の一部集合のパフォーマンスを追跡できる能力について、いかなる保証も行わず、また、いかなる不正確性または誤りについても、一切の責任を負いません。Cboe Global Markets, Inc.およびその関連会社は、本プレスリリースで言及される第三者指数を構成する証券の構成銘柄または比率を算出、作成、または決定しておらず、本プレスリリースで言及されるいかなる指数に関しても、不正確性または誤りについて一切の責任を負いません。

ここで言及されているCboe Companyの各商品を取引することには、重要なリスクが伴います。当該商品で取引を行う前に、市場参加者は、以下の開示情報および免責事項を注意深く確認することが重要です：https://www.cboe.com/us_disclaimers/。

将来の見通しに関する記述についての注意事項

本プレスリリースには、1995年私募証券訴訟改革法の意味における将来の見通しに関する記述が含まれており、数多くのリスクや不確実性が伴います。これらの記述は、「かもしれない」、「可能性がある」、「はずである」、「期待する」、「計画する」、「予想する」、「信じる」、「推定する」、「予測する」、「可能性がある」、「継続する」などの将来の見通しに関する用語、またはそれらの否定形および類似の表現によって識別することができます。歴史的事実に関する記述以外の、将来に関する当社の予想、仮定、予測を反映した記述はすべて、将来の見通しに関する記述です。これらの将来の見通しに関する記述は、当社に関する既知および未知のリスク、不確実性、および仮定の影響を受けますが、当社の成長戦略および予想される事業動向に基づく将来の財務業績の予測を含む場合があります。これらの記述は、将来の出来事に関する当社の現在の予想および見通しに基づく予測に過ぎません。将来の見通しに関する記述で明示または示唆されている内容と、当社の実際の業績、事業活動の水準、業績または成果が大きく異なる可能性のある重要な要因が存在します。

私たちは非常に競争が激しく、変化の早い環境で事業を展開しています。新たなリスクや不確実性は随時発生しており、すべてのリスクや不確実性を予測することはできません。また、それらすべての要因が当社の事業に与える影響、あるいは単独または複合的に作用することで実際の結果が将来の見通しに関する記述と大きく異なる程度を評価することもできません。

実際の結果が異なる可能性のある要因には、以下が含まれます：特定の指数オプションおよび先物商品を独占的に上場し取引する権利の喪失。経済、政治および市場環境。法的および規制上の義務の遵守。当社業界における価格競争および業界再編。取引または清算の出来高の減少。市場データ料の減少、または当社取引所で取引される商品の構成比の変化。法令・規制の変更または税制の変更。当社のシステムおよび通信ネットワークをセキュリティ上の脆弱性や侵害から保護する能力。有能な経営陣およびその他人材を確保・維持する能力。国内外の事業者による競争激化。第三者への依存および第三者起因のリスクへのエクスポージャー。当社およびその他適用される指数の品質および完全性に影響を与える要因。当社のグローバル事業、成長、および戦略的買収または提携を効果的に管理する能力。当社が利用する製品およびサービスのコスト上昇。他者の知的財産権を侵害することなく事業を運営する能力、および当社の知的財産権を保護することに伴うコスト。当社の清算機関の運営に伴う信用リスク、カウンターパーティー・リスク、投資リスク、およびデフォルト・リスクを含むリスクを最小化する能力。当社システムの障害または性能劣化を招くことなく、取引・清算出来高および取引トラフィック（大幅な増加を含む）に対応する能力。当社市場または当社商品を利用する者、あるいは当社が取引を清算する者による不正行為。オープンソースソフトウェアコードの利用に対する異議。当社の事業上の利害および規制上の責任の管理を含む、コンプライアンス義務を履行する能力。主要顧客の喪失、または主要顧客による取引・清算出来高の大幅な減少。登録全国証券取引所とは分離され、統合されていない、独立した運営・管理の取引市場としてBIDS Tradingを維持する能力。評判の毀損。当社のコンプライアンスおよびリスク管理手法がリスクを効果的に監視・管理できる能力。負債に係る義務によって課される制約、ならびに当該義務の支払または借換えを行う能力。投資適格の信用格付けを維持する能力。のれん、長期保有資産、投資または無形資産の減損。当社の見積りおよび予測の正確性。ならびに訴訟リスクその他の債務。実際の業績に影響を及ぼす可能性のある要因に関するより詳細な情報は、2024年12月31日終了年度の年次報告書（Form 10-K）およびSECに随時提出されるその他の報告書を含む、SECへの提出書類に記載されています。

当社は、法律で義務付けられている場合を除き、新たな情報、将来の出来事、その他の結果にかかわらず、将来の見通しに関する記述を更新する義務を負わず、またその義務を明示的に否認します。本プレスリリースの読み手は、これらの将来の見通しに関する記述に過度に依存しないようご注意ください。これらの記述は、本書の日付時点の情報にのみ基づいています。

ロゴ - https://mma.prnewswire.com/media/622233/5652355/Cboe_GM_New_Logo.jpg

SOURCE Cboe Global Markets, Inc.