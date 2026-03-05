Cebu Pacific推出為期一個月的30週年慶優惠活動

菲律賓馬尼拉2026年3月6日 /美通社/ -- 菲律賓領先的航空公司宿務太平洋航空 (CEB) 推出為期一個月的週年特惠活動，慶祝其讓航空旅行更加普及的30週年。該活動以年度規模最大的國際航線機票促銷之一「Your Happy Lowest Fares」拉開序幕。

3月5日至11日期間，來自台灣的旅客預訂飛往菲律賓的航班單程基礎票價最低僅為1新台幣，不含稅費及附加費用。

促銷機票適用的出行時段為2026年11月1日至2027年3月31日，旅客可提前規劃假期、預訂優惠機票。

抵達菲律賓後，旅客可以從馬尼拉飛往被稱為「微笑之城」的巴科洛德(Bacolod)，在這裡他們可以品嚐當地招牌美食Chicken Inasal、逛逛特色市集，或探訪周邊歷史遺跡。

距離馬尼拉僅兩小時車程的Clark為旅客提供五星級度假酒店、高爾夫球場等世界級休閒設施。這裡同時也是前往長灘島(Boracay)的理想起點，長灘島以細膩的白沙海灘、壯麗的日落景觀和刺激的水上活動而聞名。

該航空公司擁有最廣泛的國內航線網絡，旅客既可從馬尼拉輕鬆開啟旅程，也能便捷轉機至克拉克、宿務、伊洛伊洛和達沃等主要樞紐，實現國內島嶼間的快速往返。

旅客們敬請期待CEB今年三月推出的更多優惠和獨家活動，屆時該航空公司將慶祝成立30週年。

CEB目前運營35個國內航點和26個國際航點，航線網絡覆蓋亞洲、澳大利亞以及中東地區。

CEB提供多種支付方式，包括信用卡、借記卡和電子錢包，方便旅客預訂機票和購買附加服務。

請訪問www.cebupacificair.com或通過宿務太平洋航空 App直接預訂機票，立即鎖定您的座位。

