連連國際CEO沈恩光受邀出席「香港金融科技周2025」 暢談AI技術在跨境貿易中的創新應用

香港 2025年11月4日 /美通社/ -- 11月3日，亞洲領先的金融科技盛會—香港金融科技周2025在中國香港開幕，匯聚了來自100+經濟體的3.7萬名與會者、800餘名行業專家及700多家參展機構，共同探索前沿科技趨勢，帶來更多創新與商業發展的機會。

與此同時，本屆香港金融科技周策劃11大專題論壇，聚焦當前創科領域最受關注的政策、技術、產業議題，邀請全球頂尖專家與行業領袖深度解讀，為參會者提供趨勢洞察，為跨領域合作搭建橋樑。

連連國際CEO沈恩光（Tim Shen）受邀出席數字金融主題論壇，與FundPark豐泊國際首席策略總監及幕僚長Hay Yip、Aspire首席執行官兼聯合創始人Andrea Baronchelli等同台就「跨境貿易和中小企業融資中的AI與大數據創新」話題進行深入探討和分享交流。

「在當今的數字經濟時代，人工智能(AI)和大數據(Big Data)不再是可有可無的選項，它們正在改變企業獲取資金、資金流轉和跨境競爭的方式，已經成為促進全球貿易發展和中小企業融資的重要新型基礎設施。」沈恩光表示。

以中小企業面臨的跨境支付挑戰為例，他指出，由於不同國家和地區間的支付標準、貨幣和技術各異，且不同的支付方式和平台通常是孤立運作，這使從事國際貿易的中小企業在跨境支付方面往往面臨高成本、複雜性和延遲等問題，而使用AI和現代支付渠道可以幫助它們降低成本、提高透明度並加快結算速度。

「作為跨境貿易服務領域的深耕者，長期以來，連連國際持續探索數智技術與跨境行業的融合，完善全流程金融場景支付解決方案，借助數智化驅動對支付流程進行全面優化，實現支付的高效與智能化，以期希望通過這些技術、服務等方面的創新使得中小企業能夠像大型企業一樣具備可視化、更快獲取流動性等運營能力，實現全球化增長。」沈恩光介紹到。

憑借長期積累的大數據、AI、雲計算及區塊鏈等技術專長及專業知識，連連自主研發設計了針對全球貿易複雜性的專有技術平台。該平台可為客戶提供涵蓋支付、資金轉賬、全球資金分發、智能匯兌處理以及智能風險管理等在內的一站式綜合服務，並能夠精準契合不同行業、不同規模客戶的多樣化需求。同時，進入2025年，連連積極完成DeepSeek大模型的私有化部署，並率先將DeepSeek應用到業務、研發、辦公等多個關鍵場景之中。

沈恩光表示，連連已建立起AI賦能的智能支付服務體系，包括AI KYC、AI KYB、AI KYT、AI運營支持等等。「如在KYC（用戶身份認證）、KYB（業務驗證）審核方面，我們開始用AI Agent去做負面信息檢索、追蹤風險企業信息等，不僅提高了篩查效率，也能夠讓風險發現更早、更精準。在KYT（交易監控）環節，我們實現了AI自動比對信息流、交叉驗證買賣雙方關係是否合理等，大大提升了反欺詐與反洗錢的時效、節省了人力成本。」在跨境智能運營領域，連連國際推出了面向跨境出海商家的AI智能服務平台—LOOP AI，集成了DeepSeek大語言模型能力，幫助商家即時生成高度準確、富有創意的產品描述和本地化營銷內容等，極大地增強了跨境企業商品及服務在各大電商平台及搜索引擎上的曝光率與銷售轉化，助力商家跨境貿易業務增長。

他最後表示，AI不僅提高效率，還重新定義了中小企業在全球的競爭方式。「通過將我們的支付基礎設施與AI能力相結合，我們有信心創建一個更具包容性、創新性和效率的金融體系，助力中小企業以全球化企業的智慧和敏捷性來開展經營。我們的目標是繼續通過大數據驅動、AI賦能的金融服務來變革全球貿易，幫助每一家企業以更少的障礙和更大的信心參與全球經濟高質量發展之中。」

此外，連連國際中國香港負責人馮美珊（Michele Fung）、連連國際銀行合作負責人馬驍（Mark Ma）也分別亮相數字金融主題論壇，深度解析連連如何以技術驅動與生態協同，助力企業突破跨境支付壁壘，穩健推進全球化戰略。

