連連數字（02598.HK）宣布管理層人事任命

章征宇2026年3月正式接任首席執行官 帶領公司邁入技術驅動新時代

香港 2025年11月12日 /美通社/ -- 連連數字科技股份有限公司（港交所：02598.HK，以下簡稱「連連數字」、「公司」）今日發布公告，宣布一系列高級管理層任命，標志著公司全面進入「技術驅動」發展新階段，加速以人工智能、區塊鏈等前沿技術重塑全球數字支付生態。

創始人回歸，章征宇2026年3月正式接任首席執行官

公告顯示，公司現任首席執行官辛潔先生因個人原因，將於2026年3月辭去首席執行官職務。辭任生效後，辛潔先生將繼續以顧問身份為公司產業生態建設和資本運作提供專業支持。

公司董事長兼執行董事、創始人章征宇先生將於2026年3月正式出任首席執行官。章征宇先生自2009年創辦連連數字以來至2023年3月，一直擔任公司的董事長兼首席執行官。此次回歸將全面負責公司戰略規劃與執行，帶領連連數字邁入以AI、區塊鏈等先進技術為核心驅動力的全球數字支付新階段。

章征宇先生對辛潔先生的貢獻給予高度肯定並對其因個人原因離任表示充分理解：「辛潔先生以卓越的資本運作能力和戰略眼光，成功帶領連連數字於2024年登陸港交所，並持續完善全球支付網絡和牌照布局，為公司技術轉型奠定了堅實的資本與合規基礎。沒有辛潔先生的全力推動，連連數字不可能在如此短的時間內實現從行業追隨者到領跑者的跨越。同時，我也完全理解並尊重辛潔先生因個人安排需要做出的選擇，他為公司付出的心血與取得的成就將永遠載入連連發展史冊。」

辛潔先生對章征宇先生回歸充滿信心並表示：「章總作為連連的創始人和技術靈魂人物，擁有浙大計算機專業背景和連續創辦多家科技企業的成功經驗。我堅信，在章總的直接領導下，連連數字必將在人工智能、區塊鏈等前沿技術的突破性創新上取得標志性成果，引領全球數字支付進入全新階段。我也期待在卸任後以顧問身份持續在投融資及資本運作領域助力公司實現更大突破。」

聯席總裁制度正式落地，全球化與本土化雙輪驅動

自2025年11月11日起，公司副總經理沈恩光先生與現任總裁孫大利先生獲委任為聯席總裁，與首席執行官共同組成公司最高決策核心。

沈恩光先生將全面負責全球業務拓展，加速國際化戰略落地；

孫大利先生將繼續深耕國內市場，強化本土化服務能力。

雙聯席總裁機制的建立，標志著連連數字在「全球化布局」與「本土化深耕」之間實現高效協同，為2026年沖刺更高的戰略目標提供堅實組織保障。

關於連連數字科技股份有限公司

連連數字科技股份有限公司（「連連數字」）是中國領先的數字支付解決方案提供商，具備服務世界各地客戶的全球支付能力。依托廣泛的全球牌照布局、完善的專有技術平台及廣泛的合作方網絡，公司建立了全球支付網絡，向中國及全球客戶提供豐富的數字支付服務及增值服務。在所有中國的數字支付解決方案提供商中，公司擁有廣泛的全球業務布局及牌照覆蓋范圍，且是唯一一家在美國所有州均持有貨幣轉移牌照的公司。公司建立了由66項支付牌照及相關資質組成的全球支付牌照布局，並持有香港證券及期貨事務監察委員會頒發的虛擬資產交易平台（VATP）牌照。連連數字提供服務范圍覆蓋超過100個國家及地區，並支持使用超過130種貨幣進行交易。

