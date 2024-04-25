高端視點丨嘉實國際CEO韓同利：亞洲首發比特幣現貨ETF及以太幣現貨ETF，鞏固香港作為國際金融樞紐的關鍵一步

香港2024年4月25日 /美通社/ -- 近日，嘉實國際正式獲批亞洲首發比特幣現貨ETF及以太幣現貨ETF，標誌着香港數字金融領域的一次歷史性創舉。此次實現的兩大藍籌加密貨幣申贖，在全球尚屬創新之举。嘉實國際行政總裁兼首席投資官韓同利認為，此舉不僅象徵着傳統金融世界和數字金融世界一次徹底地交互融合，亦對鞏固香港的全球金融中心地位具有深遠影響。

以香港為基石，鏈接全球金融生態

美國於2024年1月份上市的比特幣現貨ETF在短短兩至三月内便驚人地突破了100億美元的市場規模，彰顯了比特幣現貨ETF市場龐大的發展潛能與其對投資者的極大吸引力。而以太幣作為僅次於比特幣的全球第二大加密貨幣，其現貨ETF亦受到投資者的廣泛關注。

在韓同利看來，嘉實比特幣現貨ETF及嘉實以太幣現貨ETF的顯著優勢在於其創新實現加密貨幣認購，這一創新舉措為全球加密資產持有者提供了無縫認購的便利，有效促進了加密資產的交易流通。此舉不僅是香港在全球金融創新領域走在國際前列的象徵，亦展現了香港作為全球最大自由港的制度優勢。

數字資產行業合規化及擴張趨勢顯著

在數字資產行業持續走向合規化與擴張的浪潮中，韓同利表示嘉實對於數字資產領域的發展潛力有着堅定的信心。韓同利强調，加密資產現在是必須接受並擁抱的時刻。推出ETF的原因在於虛擬資產現貨ETF為加密資產合規化的重要步驟。人工智能是決定未來生產關係的非常重要基礎，區塊鏈技術是AI世界的基建，價值錨定很可能就是比特幣及以太幣。因此，需要連接AI世界及現實世界的橋樑，現實世界與鏈上的世界必須要雙向互通。

拓寬投資選擇，優化投資體驗

韓同利表示，嘉實國際致力於為全球投資者提供更優質的服務，主攻兩大戰略：擴展投資選項和提升投資體驗。

在豐富投資選擇方面，嘉實國際不斷創新，如此次推出的嘉實比特幣現貨ETF及嘉實以太幣現貨ETF為投資者開闢了新天地。此外，嘉實國際正規劃推出一系列針對多個海外高成長區域與市場的投資工具和產品，旨在為投資者提供更廣泛、多元的投資機會，使其深度參與到具高增值潛力的市場。

「在優化投資體驗層面，嘉實國際持續努力，致力於幫助投資者在開戶流程與資產負債管理中找到最優解，確保投資過程的流暢與高效。嘉實的投資團隊亦承諾勤勉研究，旨在為投資者帶來更高的收益，使投資者在享受投資過程的同時，實現潛在的資產增值。這些舉措不僅體現了嘉實對提升服務品質的不懈追求，也展示了其致力於為投資者打造全面而優質投資經驗的決心。」韓同利解釋道。

在韓同利看來，華人投資者是數字資產領域的關鍵力量，而香港作為連接華人與全球的「橋頭堡」，其國際金融中心的地位不言而喻。嘉實國際堅信，嘉實比特幣現貨ETF及嘉實以太幣現貨ETF的推出將促進數字資產定價的準確與全面，使華人投資者能更深入地參與數字資產和AI技術的發展。通過嘉實國際的創新產品和服務，華人投資者將在更高層次的金融市場發掘成長機遇，實現與全球金融市場的緊密連接，攜手邁向共贏的未來。

重要提示︰投資涉及風險，甚至可能損失投資本金。過往表現或任何預測或預期並不表示未來之表現。投資者於決定投資之前，應閱讀嘉實比特幣現貨ETF及嘉實以太幣現貨ETF（統稱「子基金」）有關銷售文件之詳情，包括風險成份。投資者不應僅依賴本資料而作出任何投資決定。投資者須注意：

本產品： 子基金為直接分別持有比特幣及以太幣的被動型交易所買賣基金。

子基金為直接分別持有比特幣及以太幣的被動型交易所買賣基金。 與比特幣 / 以太幣 相關的風險 : 子基金通過其分別在比特幣及以太幣的直接投資分別承受比特幣及以太幣的風險，而任何對比特幣價/以太幣格負面的風險也可能影響子基金的價值。

子基金通過其分別在比特幣及以太幣的直接投資分別承受比特幣及以太幣的風險，而任何對比特幣價/以太幣格負面的風險也可能影響子基金的價值。 比特幣 /以太幣及比特幣/以太幣行業風險: 比特幣/以太幣的運作沒有中央機構，也不受任何政府的支持。比特幣及以太幣是相對較新的創新，其市場可能出現價格快速波動，改變及不確定性。

比特幣/以太幣的運作沒有中央機構，也不受任何政府的支持。比特幣及以太幣是相對較新的創新，其市場可能出現價格快速波動，改變及不確定性。 投機性質風險 : 投資比特幣/以太幣具有高度投機性，市場波動難以預測。

投資比特幣/以太幣具有高度投機性，市場波動難以預測。 極端高波動性風險 : 投資比特幣/以太幣與傳統證券投資相比可能會有極高的波動性，子基金的投資可能會經歷突然及大量的損失。投資者應該準備好在一天之內可能會損失全部的投資本金。

投資比特幣/以太幣與傳統證券投資相比可能會有極高的波動性，子基金的投資可能會經歷突然及大量的損失。投資者應該準備好在一天之內可能會損失全部的投資本金。 詐騙、市場操縱及安全失效風險 : 比特幣/以太幣可能面臨詐騙、盜竊、操縱或安全失效的風險，或其他影響虛擬資產交易平台的營運或問題。上述任何情況的發生都可能對比特幣/以太幣的價格及子基金投資的價值產生負面影響。

比特幣/以太幣可能面臨詐騙、盜竊、操縱或安全失效的風險，或其他影響虛擬資產交易平台的營運或問題。上述任何情況的發生都可能對比特幣/以太幣的價格及子基金投資的價值產生負面影響。 網絡安全風險 : 比特幣/以太幣容易遭受盜竊、損失及破壞。比特幣/以太幣交易在沒有交易接收者的同意及積極參與下通常是不可逆轉的。比特幣/以太坊網絡也容易受到各種蓄意的網絡安全攻擊。比特幣/以太幣協議及託管或促進比特幣/以太幣轉移或交易的機構的網絡安全風險可能導致比特幣/以太幣價值的下跌。

比特幣/以太幣容易遭受盜竊、損失及破壞。比特幣/以太幣交易在沒有交易接收者的同意及積極參與下通常是不可逆轉的。比特幣/以太坊網絡也容易受到各種蓄意的網絡安全攻擊。比特幣/以太幣協議及託管或促進比特幣/以太幣轉移或交易的機構的網絡安全風險可能導致比特幣/以太幣價值的下跌。 監管風險 : 比特幣/以太幣、虛擬資產及相關產品及服務的相關監管持續演進。對於虛擬資產整體或任何單一的特定虛擬資產的監管變化及行動，或許會對比特幣/以太幣投資的性質造成改變甚或重大負面改變。

比特幣/以太幣、虛擬資產及相關產品及服務的相關監管持續演進。對於虛擬資產整體或任何單一的特定虛擬資產的監管變化及行動，或許會對比特幣/以太幣投資的性質造成改變甚或重大負面改變。 分叉風險 : 開發者可能不時提議修改比特幣/以太坊網絡。如果更新後的比特幣/以太坊網絡與原始比特幣/以太坊軟件不兼容，而且有足夠數量（不必然是多數）的用戶及礦工選擇不遷移到更新後的比特幣/以太坊網絡，這將導致比特幣/以太坊網絡的「硬分叉」，導致兩個版本的比特幣/以太坊網絡同時運行及比特幣/以太坊網絡基礎區塊鏈的分割。這樣的「分叉」的發生可能會對比特幣/以太幣的價格及流動性以及子基金投資的價值產生負面影響。

開發者可能不時提議修改比特幣/以太坊網絡。如果更新後的比特幣/以太坊網絡與原始比特幣/以太坊軟件不兼容，而且有足夠數量（不必然是多數）的用戶及礦工選擇不遷移到更新後的比特幣/以太坊網絡，這將導致比特幣/以太坊網絡的「硬分叉」，導致兩個版本的比特幣/以太坊網絡同時運行及比特幣/以太坊網絡基礎區塊鏈的分割。這樣的「分叉」的發生可能會對比特幣/以太幣的價格及流動性以及子基金投資的價值產生負面影響。 虛擬資產交易平台風險 : 虛擬資產交易平台在過去曾及在未來可能因詐騙、網絡安全問題、操縱、技術故障、黑客或惡意軟件、缺失或安全漏洞而崩盤、停止營運或暫時或永久倒閉。虛擬資產交易平台缺失的潛在影響可能會對比特幣/以太幣的價值產生負面影響，進而影響子基金的價值。

虛擬資產交易平台在過去曾及在未來可能因詐騙、網絡安全問題、操縱、技術故障、黑客或惡意軟件、缺失或安全漏洞而崩盤、停止營運或暫時或永久倒閉。虛擬資產交易平台缺失的潛在影響可能會對比特幣/以太幣的價值產生負面影響，進而影響子基金的價值。 與虛擬資產託管相關的網絡安全風險: 目前就託管虛擬資產所採用的安全程序可能無法使子基金免受所有錯誤、軟件缺陷或子基金其他技術基礎設施的漏洞影響，而這可能導致子基金的資產被盜、丟失或損壞。

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SOURCE 嘉實國際資產管理有限公司