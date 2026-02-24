Certis與FieldAI攜手合作，推進自主機器人在現實世界安保行動中的應用發展

Certis Group , FieldAI

24 2月, 2026, 11:26 CST

新加坡2026年2月24日 /美通社/ -- 領先的新加坡集成化安保與行動解決方案供應商Certis集團，已經和美國自主機器人軟件開發商FieldAI建立了戰略合作夥伴關係，計劃在複雜的真實安保環境中推進可擴展的機器人應用。

隨著全球機器人技術的日益成熟，產業發展重心正從試點應用轉向運營整合。此次合作將把FieldAI的自主能力與Certis的運營系統相結合，使機器人能夠在大型多場地的安保環境中與人類團隊協同工作。

Certis President and Group CEO Ng Tian Beng (fifth from left) and FieldAI Founder and CEO Ali Agha (fifth from right) at the signing ceremony formalising the strategic partnership between Certis and FieldAI, aimed at advancing scalable autonomous robotics in live security environments. (PRNewsfoto/FieldAI,Certis Group)
Certis President and Group CEO Ng Tian Beng (fifth from left) and FieldAI Founder and CEO Ali Agha (fifth from right) at the signing ceremony formalising the strategic partnership between Certis and FieldAI, aimed at advancing scalable autonomous robotics in live security environments. (PRNewsfoto/FieldAI,Certis Group)

此次整合的核心在於Certis的Mozart™編排平台，該平台可以在現實世界行動中協調機器人、人員、工作流程及指揮系統。兩家公司正攜手努力，通過將自主能力與治理、服務交付及一線責任機制相融合，來強化自主安保的運營模式。

實現複雜環境中的部署

FieldAI的自主技術將被集成到Certis的指揮控制平台與工作流程中，以支持在公共基礎設施、交通樞紐、商業設施、工業場地以及偏遠或危險環境等場景中的部署應用。

這些機器人被設計用於執行常規和重複性的任務，使安保人員能夠專注於更高層次的分析和事件響應。部署方案旨在提升運營效率與彈性水平，同時確保服務質量與安全標準不受影響。

Certis總裁兼集團首席執行官Ng Tian Beng表示：「安保行業所處的環境日益複雜且勞動力資源受限，在此背景下，可靠性、安全性和責任機制至關重要。若要實現機器人技術的大規模應用，機器人必須能夠與人類團隊、運營工作流程及指揮系統無縫融合。此次與FieldAI的合作，體現了我們與知名科技企業攜手部署解決方案的策略，這些解決方案需要在真實的關鍵任務環境中保持穩定性能表現。」

為現實世界環境條件設計的自主技術

FieldAI技術的核心在於其Field Foundation Models™（實地基礎模型），這是一種自主軟件，可以使機器人在無需依賴預先繪製的地圖或預設路線的情況下，在動態環境中安全運行。當機器人遇到新場景時，各部署單元間會共享學習成果，持續提升整體性能。

該自主軟件與Certis的編排及車隊管理系統深度集成，可以支持自主巡邏、實時監控、遠程監管及人機協同響應等應用場景，實現跨場地的規模化部署。

FieldAI首席執行官Ali Agha說：「現實世界複雜且難以預測，因此我們開發的自主技術專注於應對不確定性，並通過跨場景部署持續學習進化。Certis運營著亞洲地區一些要求最嚴苛的安保環境，將我們的自主技術與Certis的編排及運營平台深度整合，使我們能夠在真實大規模運營中推進提升這些能力。」

FieldAI已在新加坡設立辦事處，以支持與Certis的持續部署及系統集成工作。雙方合作初期將聚焦安保領域應用，後續會逐步拓展至巡檢、智能現場作業等更廣泛的用例。兩家公司還將共同開展人員培訓、安全驗證及運營框架制定，從而支持負責任的部署。

