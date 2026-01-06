綠聯在2026年CES上推出由AI NAS領銜的新智能生態系統

NASync iDX6011及iDX6011 Pro：由安全的本地AI驅動的終極私有雲

綠聯憑借iDX6011和iDX6011 Pro這兩款新一代NAS設備，進一步拓展其屢獲殊榮的NASync產品組合。這兩款設備在大幅提升性能的同時，將安全的本地AI引入家庭、工作室及小型企業場景。它們搭載英特爾® 酷睿™ Ultra處理器，配備最高64GB LPDDR5x內存、雙10GbE網絡接口、雙雷電™ 4接口，並支持最高196TB的可擴展存儲容量，可以實現極速數據傳輸與處理、智能文件管理以及企業級安全防護，且全程無需依賴任何雲服務。

搭載新一代設備端智能技術，NASync iDX系列採用完全本地化的AI，助力用戶以自然的方式搜索文件並與文件互動，可以即時定位特定時刻、人臉、物體、文檔及記憶片段。這種AI還能自動整理照片庫、支持離線AI對話，並能在數秒內完成語音筆記的轉錄或摘要生成。關鍵能力包括：

全語義搜索 ： 以您的思維方式而非計算機的方式搜索文件。用戶可以描述概念、場景、想法或記憶片段，系統會即刻檢索出相關文檔、照片、應用內容等。

以您的思維方式而非計算機的方式搜索文件。用戶可以描述概念、場景、想法或記憶片段，系統會即刻檢索出相關文檔、照片、應用內容等。 Uliya AI聊天： 內置的大語言模型讓用戶能夠就存儲的文件提出自然問題、總結文檔、生成筆記，並完全離線與私有知識庫進行互動。

內置的大語言模型讓用戶能夠就存儲的文件提出自然問題、總結文檔、生成筆記，並完全離線與私有知識庫進行互動。 AI相冊： 可以識別人臉、動物、物體、場景及文字，隨後根據指令自動分類並檢索對應圖片。只需輸入「爸爸騎自行車」，相關圖片便會立即呈現。

可以識別人臉、動物、物體、場景及文字，隨後根據指令自動分類並檢索對應圖片。只需輸入「爸爸騎自行車」，相關圖片便會立即呈現。 語音備忘錄： 音頻錄音可以被上傳至設備，並在設備端完成轉錄、翻譯及摘要生成。非常適用於會議、訪談、課堂或家庭記錄場景。

音頻錄音可以被上傳至設備，並在設備端完成轉錄、翻譯及摘要生成。非常適用於會議、訪談、課堂或家庭記錄場景。 AI文件整理：文檔、照片和下載內容在上傳瞬間即可按類型、日期與名稱自動分類，確保所有文件井然有序、清晰明瞭，且可即時檢索。

綠聯SynCare系列：為現實生活打造的智能家庭安防解決方案

推出SynCare標誌著綠聯正式進軍家庭安防領域，其推出的一體化系統將搭載AI增強技術的室內外攝像頭、可視門鈴及中央控制顯示屏整合為單一智能網絡。該系統的核心在於，AI賦予其理解場景並預判需求的能力，強大的物聯網(IoT)連接則構成其支撐骨架。SynCare遠不止於被動記錄，它能夠主動解析事件並作出響應，將家庭監控轉變為敏銳且一體化的守護者。

該生態系統涵蓋一整套先進的攝像頭及接口設備。其中，SynCare室內攝像頭ID500 Pro（4K版）與ID500 Plus（2K版）為核心產品，二者均具備流暢的雲台追蹤功能及多模態AI，可以精準識別人、寵物及關鍵事件。針對戶外場景，SynCare室外攝像頭OD600 Pro具備防風雨特性，採用槍球一體式設計，配備光學變焦功能，支持一周七天全天候不間斷錄製，可以全面監控周邊環境。最後，SynCare可視門鈴DB600 Pro還提供從頭到腳的4K+2K高清視頻，具備智能檢測功能，並能無縫連接本地存儲設備。

所有這些設備均通過SynCare智能顯示屏D500實現互聯，該中央家庭控制中心配備雙頻Wi-Fi、基於應用程序的控制功能及實時事件報告能力，將整個安防體驗集成於一個直觀的界面之中。這一先進的監控系統融合了UltraColor夜視技術與AI多模態識別功能，可以實現接近白晝的清晰度與精準檢測，具備跨攝像頭感知能力及基於智能風險分析的警報功能，並依托綠聯NASync的加密本地存儲技術確保用戶隱私安全，免除雲服務費用及潛在數據洩露風險。

Nexode Pro 300W桌面充電器：為每台設備提供更智能的電力供應

綠聯在CES展會上推出的壓軸產品是Nexode Pro 300W氮化鎵桌面充電器，這是一款專為多設備家庭和工作空間設計的八口桌面充電站。它可以智能地分配電力至所連接的筆記本電腦、平板電腦和手機，確保每台設備都能獲得最佳充電速度與保護。其核心功能包括：三個140W PD 3.1接口，可以為筆記本電腦快速充電；一個專為遊戲本和工作站設計的240W DC（直流電）接口；以及一塊3英吋TFT（薄膜晶體管）顯示屏，可以實時顯示充電狀態。用戶還能從五種智能充電模式中選擇，通過綠聯App監控和調節設置，並依托Thermal Guard熱防護技術實現安全大功率充電。

價格與可售性

iDX系列今天在 nas.ugreen.com 開啟預售。消費者支付30美元定金預訂，即可享受最高1040美元的優惠。該產品的Kickstarter眾籌活動將於三月正式啟動。

iDX6011 Pro（64GB內存）：售價 1559美元 （廠商建議零售價2599美元）

（廠商建議零售價2599美元） iDX6011（64GB內存）：售價 1199美元 （廠商建議零售價1999美元）

（廠商建議零售價1999美元） iDX6011（32GB內存）：售價999美元（廠商建議零售價1699美元）

SynCare系列產品將於2026年下半年上市，Nexode Pro系列產品則將於2026年第二季度左右在www.ugreen.com上發售。

關於綠聯

自2012年以來，綠聯始終致力於為消費者打造技術先進、價格實惠的創新型電子設備及配件。以用戶為中心是該品牌的核心理念，這使其贏得了全球超過2億用戶的信賴。近年來，綠聯不斷拓展到新的創新領域，包括由AI驅動的NAS解決方案，這有助於進一步加強其承諾，即滿足消費者不斷變化的需求。

