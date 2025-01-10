時空壺亮相CES首發AI翻譯操作系統Bable OS，登場驚艷全球

12月23日，在知名科技媒體差評舉辦的「人機大戰」活動中，時空壺W4Pro AI同傳耳機憑借其優異表現，一舉戰勝由北京各大高校同傳專業組成的人工隊。並在基礎翻譯、電話翻譯、口音識別、專業名詞翻譯等多個維度均表現出了同傳行業頂尖水平，更是被新華網點評稱「AI同傳顛覆人類同傳、AI取代人工的時代或許已經到來」。

什麼是Bable OS ？

Bable OS中文直譯為巴別操作系統，該名字來源於科幻作品《銀河系漫游指南》的巴別魚，書中介紹這是一種只要放進耳朵就能夠實現全宇宙自由溝通的生物，而Bable OS也正是希望能夠實現自然、高效的跨語言交流。Bable OS是時空壺全棧自研的AI同傳翻譯系統，大幅提升「端、邊、雲」的全鏈路信息處理能力，其首次將大語言模型作為AI翻譯的底層能力，打造逼近母語的自然交流體驗，賦能時空壺各終端硬件和軟件應用。這也是翻譯行業的首個人工智能同聲傳譯系統。

Babel OS 巴別系統包含了【終端層】、【算法層】和【智能雲】三大層級，由五大模塊組成。基於對AI翻譯的獨特理解與應用，Babel OS 巴別系統對 未來式AI 翻譯開創了全新布局，為時空壺引領AI翻譯行業發展提供了持續動力。其不僅具備高效性、准確性、穩定性等AI翻譯的基礎特性，還具備個性化、強保密、全場景，以及常用常新、遠程保障等高級屬性。在其架構中，包含了HybridComm™超能譯引擎、AI LAB AI創新實驗室、用戶個性化系統、Don'tPanic數據保障系統，以及終端產品WXTM系列+OS、APP等。

高效性、准確性、穩定性，是時空壺對 AI 翻譯能力最基礎的定義。2022 年，通過由TurboFast、BoostClean、UniSmart組成的時空壺Hybridcomm™超能譯引擎，時空壺早早在產品中植入了「快、准、穩」三大基因特性，並持續突破，逐步發展為業界最佳的AI翻譯引擎（SOTA）。

在「快」方面，時空壺達到0.2秒極速翻譯響應，通過AI語義識別判斷，整個翻譯過程僅落後原文一句話，作為對比，這一速度達到了擁有10年同傳經驗的人工同傳水准。在「准」方面，時空壺旗下產品的平均翻譯准確率均超過了95%，不僅日常溝通毫無壓力，在醫學、金融等專業領域的翻譯中同樣擁有不俗表現，更有聚合翻譯引擎，供全球50萬+用戶隨時調用，不同語種匹配最佳翻譯引擎。在「穩」方面，由全球200+服務器組成多數據中心遍及全球五大洲，能夠根據用戶所處位置自動切換調用引擎以獲得最佳翻譯結果，對海外運營商基建差、網絡波動或弱網不工作擁有極高兼容性，為用戶提供穩定流暢的翻譯體驗。

除此之外，在個性化方面，時空壺為人們提供更符合用戶習慣和需求的個性化功能模塊。Bable OS通過大語言模型學習使用者的表達習慣、常用名詞，同時，持續學習使用者的語言特性，還原其表達時的音色、情感，讓AI翻譯後的聲音，盡可能貼近用戶實際表達的信息和情緒，自動匹配用戶的翻譯習慣。該模塊目前包含自定義翻譯、音色克隆、情感化翻譯，讓用戶能自定義常用、專有名詞的翻譯結果，幫助用戶潤色翻譯內容，大大提升譯文的情緒價值。同時，用戶用得越多，AI輸出的翻譯音色就越接近用戶原聲。個性化系統，是時空壺「自然」翻譯理念的重要體現—— 時空壺強調的翻譯，不只是對信息翻譯傳達，更要對用戶的情感語氣進行還原，甚至「替用戶開口」，表達言外之意。

在Bable OS中，全場景覆蓋是其重要特性之一。是能夠突破時間、空間、載體限制的多端翻譯系統，該模塊賦能時空壺各終端硬件，支持在1對1及1對多，線上及線下，短對話及長交流等多種不同特點的交流場景。其特性在時空壺同聲傳譯器X1得到充分展示，允許用戶從1人到多人自由組合翻譯子網，實現多人多語言的多向同傳互譯。

作為時空壺近十年來AI翻譯積累的技術總平台，Bable OS為旗下數款產品提供了強大的賦能。在W4ProAI同傳耳機最新的雙向電話翻譯中，其不僅實現了包括Zoom、微信、WhatsApp、Telegram等任何通信平台上的實時雙向電話翻譯，甚至在傳統電話系統中也能夠支持雙向電話翻譯。無論是進行電話會議還是視頻通話，用戶只需佩戴W4 Pro耳機，即可輕松開啟翻譯模式，且無需對方安裝任何額外的應用、軟件或專業翻譯設備，極大地降低了跨語言溝通的門檻。

在時空壺旗艦產品X1同聲傳譯器上，基於Bable OS賦能，X1首次開創出全球首個針對跨語言場景演講的「演講功能」，進一步拓展跨語言溝通的應用邊界。用戶僅需要一台X1，便可實現面對兩百人大會的演講翻譯。當演講者開始演講時，觀眾僅需掃碼即可收聽到演講者翻譯後的內容，並支持多種不同語言翻譯。

在滿足用戶自然流暢翻譯體驗的同時，時空壺始終極度重視用戶隱私及數據保護。在Bable OS中，強保密是其關鍵特性之一。其構建的數據安全和隱私保護系統，遵循 Responsible AI規范，在數據傳輸端到端加密、數據僅存儲於本地設備，符合全球高級標准的GDRP《通用數據保護條例》、COPPA\HIPAA等歐美各國要求，以銀行加密的級別保護用戶數據。

為滿足用戶對AI翻譯溝通的長期體驗，時空壺在常用常新、遠程保障等服務支持上一直不遺余力。不僅支持產品的遠程升級，讓用戶時刻能夠體驗最新、最好用的雲端服務，同時，基礎翻譯功能永久免費並能夠持續升級。除了遠程升級外，時空壺還支持遠程保障服務。並逐步拓展接入各產品「一鍵呼叫真人客服」服務，隨時隨地即時響應用戶在使用、體驗方面的疑難問題，遠程幫助用戶改善使用體驗。

經了解，Babel OS巴別系統的後續功能將圍繞「五個最」一一展開，即業界最領先的翻譯性能、業界最好用的交流工具、業界最沉浸的溝通體驗、業界最可靠的用戶服務、業界最創新的產品技術 。

在Bable OS的加持下，時空壺旗下的系列產品如今變得比以往更快、更准確、更人性化，幾乎等同於在身邊陪同了一位口譯員的體驗。在時空壺的規劃中，Babel OS 巴別系統當下仍處於擬人化水平，也就是第一階段。Bable OS發展的三大階段分別為擬人化、真人化、超人化。擬人化是指追趕人類的翻譯體驗，貼近人類日常聊天的自然跨語溝通感。真人化則是達到讓人無法分辨真人還是AI的翻譯體驗，將AI翻譯無感嵌入跨語溝通中。超人化則是最終階段，提供超越人類譯員的翻譯體驗，傳達譯文、潛台詞、情感、文化等海量信息及智能分析，成為用戶嘴替，極大提升溝通效率以及消除溝通誤解。

時空壺創始人兼首席執行官田力（Leal Tian）表示：「借助升級版的 W4 Pro 和巴別操作系統，我們打造出了一個不僅能彌合語言差距，還能重新定義全球通信標准的解決方案。雙向同步通話功能是一項重大突破，可提供跨語言的逼真且不間斷的交流體驗。」

未來，時空壺 Babel OS 巴別系統將持續帶給AI翻譯業界源源不斷的活力，並開創AI翻譯未來的更多可能性，為更多的產品及場景提供賦能，讓更多的用戶能夠擁有最自然的跨語言交流體驗。

SOURCE Timekettle