亞洲獲獎CFD交易平台Mitrade推出百萬美元保險，提升客戶資金安全保障

臺北2025年1月21日 /美通社/ -- 隨着亞洲零售交易市場的不斷成熟，其關注焦點已從單純的監管合規拓展至更全面的交易者保護及金融安全文化建設。差價合約 (CFD) 交易平台Mitrade已推出由倫敦勞合社 (Lloyd's of London) 承保的百萬美元超額賠償保險政策 (Excess of Loss Insurance Policy)，以提振交易者信心。

該保險為Mitrade的CFD交易社群提供額外的財務安全保障，確保在公司極不可能發生的破產情況下，客戶資金仍能得到妥善保護。該舉措不僅符合行業監管合規要求，更提升了CFD交易領域對交易者的保護標準。

正值亞洲零售CFD交易迅猛增長之際，數字資產作為更廣泛金融市場活動的組成部分，正日益受到關注。CFD等金融工具的快速發展，滿足了交易者以較低資本進入市場、無需直接持有基礎資產的需求。

Mitrade集團副總裁Kevin Lai表示：「當前保護交易者利益需要更加積極主動。我們為用戶社區免費提供這項超賠保險，不僅滿足了加強資本保護的迫切需求，更超越了監管的常規要求。在當今複雜的交易環境中，這樣的舉措對於在更廣泛的金融領域建立信任、增強韌性至關重要。」

這家CFD經紀商受全球多家監管機構監管，包括開曼群島金融管理局 (CIMA) 和毛里求斯金融服務委員會 (FSC)。平台用戶將自動享受高達100萬美元的超額賠款保險。此保險與資金分離管理、強制專業責任保險等保障措施共同作用，全面加強客戶資金保護。

Mitrade因致力於提升交易者信心和市場透明度，榮獲2024年全球最佳客戶資金安全獎及最透明交易平台獎等多項殊榮。

關於Mitrade

Mitrade作為屢獲殊榮的CFD交易平台，擁有澳大利亞ASIC、開曼群島CIMA、毛里求斯FSC和塞浦路斯CySEC等多國牌照，為全球客戶提供服務。我們致力於讓全球市場准入更加普及，為用戶提供超過700種金融資產，涵蓋指數、外匯、商品、ETF和股票。憑藉專有的AI驅動技術，Mitrade提供快速執行、低點差交易以及強大的風險緩解工具。多設備兼容性確保用戶在交易全程享受無縫體驗。

欲知有關Mitrade的更多信息，請訪問https://www.mitrade.com/。

SOURCE Mitrade