CGTN AMERICA 與 CCTV UN：我的中國故事：未來青年領袖論壇

CGTN America 與 CCTV UN 聯合推出「我的中國故事：未來青年領袖論壇」

華盛頓2024年9月27日 /美通社/ -- 隨著中華人民共和國成立 75 週年即將到來，China Media Group 和 Bank of China USA 將聯合舉辦一場特別活動，以彰顯中國致力於和平、透過作為未來領袖的青年實現進步的承諾。

9 月 28 日在紐約市，「我的中國故事：未來青年領袖論壇」將聚集來自中國和美國的外交官、教授、分析師和學生，了解我們時下面臨的複雜挑戰，以及未來領袖可以提供的解決方案。

在去年中國主席習近平前往三藩市的訪問期間，他邀請了 5 萬名美國青年，在未來五年內透過學習和交流計劃造訪中國。我們的信念是，年輕人可以幫助中國和美國之間建立更好的關係。

造訪中國的教育工作者將與我們分享他們的經驗，以及這些人與人之間的交流如何為學生提供更多關於中國文化的機會，繼而建立持久的友誼，幫助他們獲得全球視野。

我們將聆聽學生分享他們前往中國的旅行經歷，包括他們參訪的地點、結識的友人，以及這些經歷如何豐富了他們的教育並增強了他們對改善中美關係的期望。

此次活動強調中美兩國青年相互了解和欣賞的重要性，以作為促進透過穩定的公眾互動加強雙邊關係的更廣泛努力之一。

（本資料由 MediaLinks TV，LLC 代表 CCTV 分發。更多資訊可於華盛頓特區司法部索取）

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