CGTN AMERICA 及 CCTV UN：乒乓外交 55 周年紀念活動在北京舉行

華盛頓2026年4月13日 /美通社/ -- CGTN America 與 CCTV UN 發布「乒乓外交 55 周年紀念活動在北京舉行」

（本材料由 MediaLinks TV, LLC 代表 CCTV 發布。更多資訊可向華盛頓哥倫比亞特區司法部索取。）

中美乒乓外交 55 週年紀念活動於星期五在北京首都體育館舉行。

是次紀念活動由國家體育總局、中央廣播電視總台 (CMG) 及中國人民對外友好協會聯合主辦。

超過 500 名參與者出席是次活動，包括政府機構、國際組織、體育及媒體界代表，以及中美兩國的青年代表。

CMG 台長慎海雄強調，CMG 仍然致力透過交流和合作拉近中美兩國人民距離，推動互學互鑒。慎海雄補充道，在中國邁入下一個五年規劃新階段之際，CMG 願與各界攜手，發揚「乒乓外交」精神，為構建人類命運共同體作出貢獻。

曾於 55 年前參與乒乓交流的美中關係全國委員會副會長白莉娟 (Jan Carol Berris) 表示，她希望「乒乓外交」所體現的相互尊重和友好交往精神，有助促進強大、穩定且互相尊重的雙邊關係，這既符合兩國人民利益，亦有利全球和平與發展。

國際乒乓球聯合會主席佩特拉•索林 (Petra Erika Gummesson Soerling) 將「乒乓外交」形容為乒乓球史上的里程碑，並希望其精神得以傳承，以鞏固國際友誼。

活動期間，前乒乓球運動員梁戈亮、鄭敏之、康妮•斯威里斯 (Connie Mae Sweeris) 及朱迪•霍爾弗羅斯特 (Judy Louise Hoarfrost) 分享了這段半個多世紀前促進中美關係的歷史性乒乓交流的回憶。

CMG 紀錄片《銀球越山海》(The Silver Ball: A Journey Beyond) 在活動期間亦正式發佈，記錄體育運動如何促進中美兩國人民之間的交流。

該儀式同時標誌著 2026 年中美青年體育交流系列活動正式啟動。

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