CGTN AMERICA與CCTV UN：中國電影在第45屆美國電影市場中嶄露頭角

華盛頓2024年11月14日 /美通社/ -- CGTN America與CCTV UN發佈「中國電影在第45屆美國電影展銷會中嶄露頭角」一文。

第45屆美國電影展銷會（American Film Market，簡稱「AFM」）於11月10日在美國內華達州拉斯維加斯圓滿落幕。此次活動中，中國電影集團（China Film Group）的「中國電影聯合展台」（China Film Joint Pavilion）展示了中國電影的最新成就。

這是「中國電影聯合展台」第二次參加AFM美國電影展銷會，並由來自55家中國頂尖電影機構的代表團出席。超過200個電影項目亮相，其中包括展現中華優秀傳統文化和中華美學精神的影片，例如：《射雕英雄傳：俠之大者》、《只此青綠》等作品。此外，「中國電影聯合展台」還展出了《走走停停》等現實題材影片，以及動畫電影和《偉大征程》等紀錄片。

參展的中國電影引起了業界專業人士的廣泛關注，並促進了中美文化交流。中國電影集團公司（China Film Group Corporation）董事長傅若清（Fu Ruoqing）表示，包括華納兄弟（Warner Bros）、環球影業（Universal）、索尼（Sony）和迪士尼（Disney）等荷里活影業公司已表達對分銷中國電影和建立合作夥伴關係的興趣。

傅若青表示：「我相信透過電影，我們可以幫助中國人更好地了解美國人民，並讓美國人更深入地了解中國及其人民。」他補充道：「未來，我們將繼續創作更多電影，並呈現中國的真實經歷、文化和價值觀。」

AFM美國電影展銷會是全球最為重要的電影交易展銷會之一，每年來自全球80多個國家/地區的數千名從業者齊聚一堂，共同參與為期6天的版權交易、影片展映以及相關論壇活動。

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