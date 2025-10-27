ChainUp Investment發布家族辦公室投資藍圖，稱比特幣新高印證「機構化時代已至」

香港 2025年10月27日 /美通社/ -- 在近日舉行的世界家族辦公室（亞洲）論壇 (World Family Office Forum Asia) 上，加密資產管理公司ChainUp Investment的首席投資官Amanda He指出，比特幣價格近期屢創新高，反映了數字資產正進入機構化階段。Amanda擁有傳統金融與Web3創新的雙重背景，她表示，這一全新時代與過往周期存在本質區別，其驅動力來自「加速滲透更多市場、更多產品類型及金融體系更深層級」的機構化浪潮。

Amanda給專業資產配置者的核心建議很明確：「寧趕早班車，不搭末班車」。

生成「真實阿爾法」的投資策略

Amanda解釋道，鑒於市場當前所處階段，家族辦公室的最佳投資策略既非被動持有也非早期風險投資。她認為，市場「仍缺乏效率、信息碎片化且行為偏差顯著」，這恰恰為「具備專業能力的主觀交易員或量化基本面基金經理創造了獲取真實阿爾法的機會」。

為說明其觀點，Amanda結合家族辦公室客戶的實際案例，介紹了幾種針對不同投資者畫像的策略：

面向進取型客戶 （如擁有科技背景或加密知識的最終受益所有人）：她建議采用專注多賽道輪動的純多頭或主觀交易策略。

面向比特幣信仰者 （如大多數加密貨幣原生投資者）：Amanda團隊亦提供基於比特幣的收益策略，如設有本金保護機制或波動率/期權策略的結構化定期產品。

面向保守型投資者（如聯合家族辦公室或對加密資產領域知之甚少者）：理想的切入點是Delta中性套利策略，該策略能提供穩定、低波動的收益，並在牛市中保有部分上行潛力。

DeFi與DeAI：鏈上金融的未來

Amanda表示：「投資始終離不開前瞻性布局」。她將DeFi（去中心化金融）和DeAI（去中心化人工智能）或DePIN（去中心化物理基礎設施）視為最具吸引力的賽道。盡管認可Layer-1和Layer-2的基礎設施支柱地位，但她更看好真正能夠重塑金融行業的去中心化應用領域。

「DeFi是最具投資價值的主題。我們正進入『萬物皆可代幣化』的時代，先是黃金，然後是國債，現在是股票。那麼，當所有這些資產都上鏈後，下一步是什麼？這些資產需要在鏈上產生收益。因此，DeFi走到了舞台中央。」她總結其觀點時做出了清晰區分：「DeFi負責落地執行，DeAI承載未來想象。」

比特幣對比黃金的明確論斷

在其最明確的表態中，Amanda闡述了比特幣的長期估值，並設定了相對於黃金的大膽基准。

她預測：「如果比特幣最終能匹敵黃金的儲值地位，那麼1枚BTC的價值應約等同於10公斤黃金，按目前的金價計算，約為127萬美元。」當被問及未來五年配置如何在二者之間選擇時，她的回答簡潔明了：「配置100%比特幣，同時不要錯過黃金的擇時阿爾法收益。」

她總結道：「黃金是過去的儲值手段——比特幣則是未來的儲值手段。」

ChainUp Investment是一家開創性的加密資產管理公司，致力於通過創新策略、尖端技術和市場洞察創造卓越回報。作為香港比特幣及以太坊ETF的基石投資者，該公司在全球加密市場持續擴張的背景下，憑借優勢地位為客戶提供穩健多元的投資解決方案。ChainUp Investment是ChainUp集團旗下企業。

ChainUp是全球領先的數字資產解決方案提供商，賦能企業在瞬息萬變的生態系統中應對復雜挑戰。公司成立於2017年，總部位於新加坡，客戶群體多元，包括Web3公司和傳統金融機構。

ChainUp提供全面的解決方案，包括加密貨幣交易所解決方案、流動性技術、白標MPC錢包、KYT加密貨幣追蹤分析工具、資產代幣化、加密資產管理以及Web3基礎設施（如挖礦、質押和區塊鏈API）。

