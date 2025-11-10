ChainUp獲評"最佳數字資產技術解決方案提供商"，機構采用率已達臨界點

新加坡 2025年11月10日 /美通社/ -- 總部位於新加坡的核心數字資產基礎設施提供商ChainUp，在《數字銀行家》(The Digital Banker)主辦的2025年數字資產獎評選中，榮獲"亞太地區最佳數字資產技術解決方案提供商"稱號。

此次獲獎表明亞太地區數字資產市場加速轉變，標志著數字資產從投機性創新階段，過渡成為機構金融的核心支柱之一。主要市場參與者正在跨越早期試驗階段，轉而要求構建能夠大規模落地執行的企業級基礎設施。這一需求源於關鍵任務用例的驅動，包括代幣化現實世界資產(RWA)的部署、復雜的大宗機構交易，以及企業加密貨幣資金庫的管理。這種結構性轉變催生了對技術的決定性迫切需求——該技術需要提供嚴格的監管與安全保障。

《數字銀行家》的嚴格評估著重考察了風險管理、互操作性和交易能力等方面，這印證了ChainUp作為基本基礎設施提供商的重要地位。這一認可凸顯了將金融體系遷移至穩定數字軌道所需的關鍵幕後工程技術的重要性。

評獎委員會指出："ChainUp是亞太地區提供全方位數字資產解決方案的領軍企業，其業務涵蓋白標加密貨幣交易所軟件、非托管多方計算(MPC)錢包、KYT（了解你的交易）加密貨幣追蹤服務等。該公司打造的集成式交鑰匙平台，為機構提供了無與倫比的流動性、安全性和合規性保障——為通往未來金融搭建了無縫橋梁。"

ChainUp創始人兼首席執行官鈡庚發(Sailor Zhong)評論說："數字資產已不再是前沿市場，而是金融體系的關鍵層級。此次獲獎印證了ChainUp能夠為機構提供安全、可擴展的基礎設施，助力其自信地邁入這個新時代。我們賦能行業頭部企業來安全守護數十億資產，高效執行大宗交易策略，並憑借信任與精准度實現多司法管轄區的規模化拓展。"

關於 ChainUp



ChainUp是全球領先的數字資產解決方案提供商，賦能企業在瞬息萬變的生態系統中應對復雜挑戰。該公司成立於2017年，總部位於新加坡，客戶群體多元，包括Web3公司和傳統金融機構。

ChainUp提供全面的解決方案，包括加密貨幣交易所解決方案、流動性技術、白標MPC錢包、KYT加密貨幣追蹤分析工具、資產代幣化、加密資產管理以及Web3基礎設施（如挖礦、質押和區塊鏈API）。更多信息，請訪問： https://www.chainup.com/ 。

