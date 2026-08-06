三一在南美和泰國完成重大設備交付，全球佈局持續拓展

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三一集團

06 8月, 2026, 21:04 CST

上海2026年8月6日 /美通社/ -- 近期，三一集團連續在海外市場取得兩項重大突破，分別在南美和東南亞完成大規模設備交付與簽約。三一海工與Hanseatic Global Terminals（HGT）簽署採購協議，將為南美洲一座集裝箱碼頭供應26台港口設備，涵蓋6台岸橋和20台輪胎吊。繼三一海工成功簽約後，三一重工在泰國向全球最大米廠交付了40台SW970E電動裝載機。  

從南美港口到東南亞米廠，這些交付背後是三一在海外服務網絡上的持續投入，及其根據不同市場客戶運營需求提供高效、可靠設備的戰略。

40 units of SW970E delivered to the world’s largest rice mill
40 units of SW970E delivered to the world’s largest rice mill

大型港口設備訂單助力南美港口運營升級

該批設備集高效、安全與可持續性於一身，旨在滿足HGT日益增長的貨運量及不斷變化的客戶需求。HGT首席執行官Dheeraj Bhatia表示：「此次簽約是我們建設世界級港口的重要里程碑。三一設備將為港口安全高效的運營奠定堅實基礎，助力我們服務客戶並推動區域經濟增長。」

三一海工董事長周國元強調，此次簽約是三一全球化戰略的又一重要成果，三一將持續發揮其在港口和物流設備領域的專業優勢，助力客戶提升運營效率。

雙機型矩陣助力泰國稻米產業

泰國年產精米超2000萬噸，出口量常年穩居全球前三。米廠作業粉塵大、連續作業時間長、人員密集，對設備的環保性、低噪音和續航能力要求極為苛刻。此次批量交付的SW970E正是為米廠工況量身打造，兼具長續航、零排放、低噪音及高等級防護等特性。

隨後，客戶代表再次簽署50台SW956E電動裝載機採購訂單。未來，SW956E與SW970E將共同承擔從初級加工到最終包裝的全流程物料搬運任務，同時加速電動設備在泰國稻米行業的推廣應用。

未來，三一將持續探索全球更多市場，以更高效率、更環保的產品，助力推動更可持續的產業轉型。

SOURCE 三一集團

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