鏈動全球智啟儲能新程----CIBF2026圓滿收官，勾勒全球電池產業新圖景

主流媒體普遍認為，CIBF已從「中國電池產業展會」升級為「全球電池產業的中國主場」。新華社報導指出，展會專設國際館，吸引100多個國家和地區的客商參與，有效促進了國際產業對接與技術交流。多家媒體以「全球電池看中國，中國電池看CIBF」盛讚本屆展會——通過搭建高效交流平臺、凝聚行業創新共識，將中國電池產業發展推向全新階段；以「鏈動全球共繪『十五五』能源新藍圖」為題，重點關注展會作為連接全球能源產業重要橋樑的戰略意義。

中國化學與物理電源行業協會秘書長王澤深在開幕式上提出三點建議，為行業發展指明方向：以創新為「定盤星」，推動行業從「價格戰「轉向」價值戰」；以綠色為「通行證」，主動對接國際標準與規則；以協同為「生態圈」，構建全產業鏈共生共榮的新格局。與此同時，華泰證券在展會交流後發布研報，認為鋰電全產業鏈需求向好態勢較強，看好鈉電池及固態電池從1到N的產業趨勢，該研報被多家財經媒體轉載引用，時效性完全覆蓋展會期間。

二、多線技術路線全鏈亮相

本屆展會全景呈現了電池產業的全方位創新突破。在固態電池領域，觀眾可零距離觸摸電解質攻關、幹法電極設備創新等前沿突破；在鈉電池領域，規模化應用的最新成果悉數展示；在鋰電池領域，高鎳三元、矽基負極等核心材料的創新突破也全面呈現，多技術路線並行發展的態勢十分明顯。

頭部企業競相亮出「硬核」產品，成為展會一大亮點。寧德時代攜麒麟凝聚態電池及鈉新電池亮相，其與海博思創達成的全球迄今規模最大的鈉離子電池儲能供貨訂單，在展會上得到集中展示與廣泛關注，被多家媒體列為行業里程碑事件。比亞迪重點展示第二代刀片電池及閃充技術，該技術成功攻克「充電慢」和「低溫充電難」兩大行業性挑戰，並在展會上進行了重點公開展示。產業鏈層面，恩捷股份連發三款新品卡位高端賽道，同期打造的「顛覆性技術體驗區」成為全場人氣焦點，集中展示了行業前沿創新成果。

三、儲能爆發，出海提速

儲能電池熱度首次超越動力電池，成為全場絕對焦點。相關數據顯示，5月中國鋰電市場排產總量創月度新高，其中儲能電芯排產占比顯著提升，已成為拉動整體排產增長的核心力量，彰顯出儲能賽道的強勁發展勢頭。

出海方面，展會專設的12號國際館彙聚了海外主流電網運營商、集成商及能源開發商，為中國電池企業搭建了高效的海外對接平臺，助力中國企業實現從「產品輸出」到「技術標準輸出」的跨越式發展。新華報業網報導稱，展會期間多項重磅合作密集落地，其中比亞迪儲能與挪威Corvus Energy AS簽署戰略合作，將共同推進高倍率磷酸鐵鋰船用電池系統的規模化落地，為中國電池技術出海注入新動能。

四、重磅合作密集落地

商貿對接成果豐碩，成為本屆展會的重要亮點。楚能新能源在展會首日便先後與五家行業標杆企業密集簽署合作協議，累計訂單規模達50GWh，實現了戶用儲能與大型儲能全場景覆蓋；山東華特磁電也與三家新能源電池企業簽訂戰略合作協議，深化產業鏈協同。此外，各參展企業還與海外客商達成電池供應、技術研發、產能共建等多類合作，跨國雙向合作成果十分豐碩。

五、趨勢展望：五大共識錨定行業未來

結合展會釋放的密集信號與行業重磅共識，CIBF2026為全球電池產業清晰勾勒出未來五大核心趨勢：技術路線日趨多元，固態電池、鈉離子電池等下一代技術加速產業化；下游應用場景全域爆發，低空經濟、具身智能機器人等新興賽道成為市場新動能；競爭焦點從規模擴張轉向全生命週期經濟性與全球化合規體系；出海模式從單一產品出口升級為技術、標準、產能整體解決方案輸出；全產業鏈協同創新成為行業共識，構建共生共榮的產業新格局。

本屆CIBF2026不僅是一場規模空前的行業集結，更是一場關乎電池產業未來走向的戰略性「思想峰會」。展會釋放的信號清晰明確，技術迭代與場景深耕已成為行業破局的唯一出路，中國電池產業正以更加多元、開放、創新的姿態，深度融入全球新能源產業鏈。

展會雖已落幕，但行業創新永不止步。全行業將以本次展會為新起點，持續攻堅核心技術，強化國際交流合作，為全球能源轉型與「雙碳」目標實現貢獻更大力量。期待2027年再聚深圳，共拓綠色零碳新未來！

SOURCE CIBF2026